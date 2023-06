Ilona Staller fa arrestare il figlio Ludwig: ‘Minacciata con un teaser’

Minacciava la madre per ottenere i soldi. Per uscire dall’incubo in cui viveva da qualche tempo Ilona Staller è stata costretta a prendere una dolorosa scelta: denunciare il figlio.

Ludwig Koons è stato arrestato per aver minacciato Ilona Staller per estorcerle del danaro

Ludwig Koons è stato arrestato dai carabinieri di Roma con il giudice che al termine dell’udienza per direttissima ha stabilito la misura cautelare del divieto di dimora nella Capitale per il trentenne. Secondo l’accusa, avrebbe detenuto illegalmente un teaser. Cicciolina, none d’arte di Ilona Staller, ex star del cinema per adulti, ha raccontato ai militari che il figlio avrebbe tentato di estorcerle del denaro.

Quando i carabinieri sono arrivati ​​in zona Cassia, hanno trovato il giovane in un bar di fronte al condominio dove abita. Lo hanno invitato a seguirlo nella sua abitazione dove hanno trovato il teaser. La “pistola elettrica” ​​è considerata un’arma propria e l’utilizzo è sottoposto al possesso di un porto d’armi. maggio 2010 il figlio di Ilona Staller, allora 17enne, venne denunciato dai carabinieri con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza al pubblico ufficiale per essersi opposto alla perquisizione nell’abitazione in cui viveva con la madre.

Ilona Staller con il figlio Ludwig Koons

Il trentenne deteneva illegalmente il teaser

Il trentenne è dalla relazione di Ilona Staller con l’artista statunitense Jeff Koons, icona del neo-pop nel mondo. I due si sposarono nel 1991, ma restarono insieme molto poco, separandosi nel 1992, anno di nascita di loro figlio. La coppia è stata però protagonista di una milionaria causa legale proprio per l’affidamento di Ludwig. Pochi mesi fa il figlio di Cicciolina era stato protagonista di una proposta di nozze a sorpresa durante un’ospitata a Verissimo con l madre.