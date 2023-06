Donna trovata morta in un carrello della spesa a Roma, interrogato coetaneo

Il cadavere di una giovane donna (una minore straniera) è stato scoperto nel pomeriggio a Roma, vicino ad un cassonetto dell’immondizia.

Il macabro ritrovamento nel quartiere di Primavalle vicino ad un cassonetto

Il macabro ritrovamento in via Stefano Borgia, nel quartiere Primavalle, intorno alle 16:00 di mercoledì 28 giugno. Il corpo era in un carrello della spesa. Sul posto i poliziotti della Squadra Mobile, gli agenti del commissariato Primavalle e Monte Mario, la Polizia Scientifica per i rilievi. Secondo Roma Today due segnalazioni avrebbero portato al fermo di un coetaneo della vittima che è stato condotto in commissariato per essere interrogato.

Il precedente di Nicoletta Diotellavi ai Parioli

Le indagini sono in corso per stabilire quanto accaduto ed eventuali responsabili. L’accaduto rievoca un episodio simile verificatosi a Ferragosto di sei anni fa, quando in un contenitore Ama in via Maresciallo Pilsudsky, ai Parioli, vennero trovate le gambe di Nicoletta Diotallevi legato con del nastro da pacchi. A uccidere la donna ea liberarsi del corpo a pezzi era stato il fratello 62enne con il quale viveva.