Verissimo, proposta di nozze a sorpresa del figlio di Cicciolina, Toffanin: ‘Sta succedendo di tutto’ (VIDEO)

Proposta di nozze a sorpresa nel corso nel corso della puntata del 22 gennaio di Verissimo. Ilona Staller è stata tra gli ospiti del talk show condotto da Silvia Toffanin. L’attrice ha ricevuto dopo 30 anni il via libera per viaggiare negli Stati Uniti dopo il mandato di cattura dell’FBI che l’accusava di aver riportato illegalmente in Italia.

Dopo 30 anni Ilona Staller può tornare negli Stati Uniti

Ludwig fu portato negli Stati Uniti dal padre Jeff Koons. “Il padre si era portato il bambino in America senza dirmi nulla. Mi sentivo tagliata in due” – ha aggiunto Cicciolina che ora non ha più rapporti con l’ex. “Se si occupa di mio figlio? Chiedete a Ludwig. Il mio ex ha una nuova compagna che tra l’altro è gelosissima di me” – ha spiegato l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi.

Il figlio di Cicciolina presenta la fidanzata Madalina

Ilona Staller è stata raggiunta in studio dal figlio che ha spiegato era venuto in compagnia della fidanzata. “É lì, tra il pubblico”. Silvia Toffanin ha invitato Madalina ad unirsi all’attrice ed a Ludwig. “Sono un po’ emozionato” – ha detto il 30enne con la giovane partner che ha spiegato che stanno insieme da un anno. “Mi ha fatto innamorare il suo comportamento e la sua gentilezza. Lui è molto fedele, è molto diverso dagli altri uomini”. Dall’altra parte il figlio di Cicciolina ha spiegato che con lei è cambiato in molti aspetti. “É una ragazza speciale”. All’improvviso Ludwig ha spiazzato tutti…

Ludwig chiede alla 20enne se vuole sposarlo, Silvia Toffanin: ‘La prima proposta di nozze a Verissimo’

“Mi vergogno un po’”. Il figlio dell’attrice si è inginocchiato ed ha chiesto a Madalina se volesse sposarlo. “Guarda che tocca fa per le donne” – ha aggiunto davanti ad una stupita Silvia Toffanin. “Sono senza parole, oggi è successo di tutto. É la prima proposta di matrimonio a Verissimo“.

La ventenne ha poi riservato dolci parole a Ilona Staller. “Sono contenta di far parte di questa proposta. É una suocera molto speciale. É la donna più umile che conosca, è una star ma è molto umile”.