Enrico Papi senza freni per le nozze d’argento: ‘Non credo alla monogamia, sono fluido’

Ha festeggiato le nozze d’argento con un’intervista senza filtri ed una cover sul settimanale Chi con la moglie Raffaella Schifino. Enrico Papi, 58 anni, ha confessato che il rapporto spesso è stato messo a dura prova e che non crede alla monogamia. “Abbiamo vacillato diverse volte” – ha raccontato il conduttore televisivo.

Enrico Papi ha festeaggiato i 25 anni di matrimonio con Raffaella Schifino: ‘É stata molto paziente con me’

“Quando le cose non vanno bene ci sono due possibilità: risolvere il risolvibile o comprendere come mettere la parola fine senza far del male a nessuno” – ha spiegato Papi sottolineando che è meglio una separazione che un matrimonio infelice. “Mia moglie è stata molto paziente con me. Quando sento dire da alcune coppie che riescono a conservare per sempre la stessa passione penso che siano da ricovero immediato” – ha aggiunto precisando che nel matrimonio dopo un po’ di tempo si diventa come parenti.

“Quindi l’incesto anche no” – ha affermato scherzosamente facendo riferimento alla moglie, Raffaella Schifino. Poi si è soffermato sul concetto di fedeltà. “Per come la intendiamo noi, non esiste. Quelli che dicono il contrario mentono sapendo di mentire. Il tradimento è sopravvalutato” – ha rimarcato precisando che nessuno è proprietario dell’altro e che inorridisce quando vede i profili di coppia su Instagram e WhatsApp.

‘Per me il concetto di fedeltà come lo intendiamo non esiste, tra di noi non c’è ipocrisia’

“Raffaella sa perfettamente che sono attratto dalla bellezza e che sono curioso per natura. Con questo non sto dicendo che siamo una coppia libertina ma nel nostro rapporto non regna l’ipocrisia”. Senza fare giri di parole Enrico Papi si definisce “fluido” spiegando che non crede all’etichette. “Vado oltre, sono un esteta” – ha chiosato il conduttore televisivo che l’anno prossimo tornerà al timone di La pupa e il secchione al posto di Barbara d’Urso.