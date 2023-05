Immagini buon onomastico Flavia 7 maggio

Oggi 7 maggio si festeggia Santa Flavia Domitilla. La Santa romana era nipote dell’imperatore romano Vespasiano e di Flavia Domitilla maggiore e figlia di Flavia Domitilla minore. Venerata come vergine e martire e alcune fonti la considerano convertita al giudaismo.

Le divergenze tra Cassio Dione ed Eusebio sull’esilio di Santa Flavia Domitilla

Secondo Cassio Dione, Flavia Domitilla era sposa di Flavio Clemente, è stata relegata all’isola di Pandataria e viene menzionata nel contesto di persone “deviate ai costume dei giudei”. Secondo Eusebio, che attribuisce le sue informazioni a Bruttius, era nipote di Flavio Clemente (figlia della di lui sorella), la località dell’esilio era l’isola di Ponza e la causa della sua relegazione era l’aversi dichiarata cristiana.

Il lungo martirio di Santa Flavia

Santa Flavia subì un lungo martirio. Sotto l’imperatore Traiano è stata incendiata la sua camera e, insieme alle sue sorelle di latte, le vergini Theodora e Euphrosyna il 7 maggio (95-100).

Significato del nome. Flavia deriva dal latino Flavus e significa ‘coi capelli biondi’. Flavia si festeggia il 7 maggio in memoria di Santa Flavia vergine che subì il martirio nel I secolo a Terracina. La si invoca contro la caduta dei denti.

Buon onomastico Flavia 7 maggio: immagini da inoltrare su WhatsApp

Auguri di buon onomastico. Oggi 7 maggio, in occasione della ricorrenza di Santa Flavia Domitilla in tanti cercheranno di sorprendere i propri cari, gli amici e i colleghi di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare buon onomastico Flavia.

