Serate di lusso e incontri privati a Milano: tra i clienti diversi calciatori, “pacchetti dopopartita” da migliaia di euro

Inchiesta a Milano, spunta il “dopopartita” per calciatori: serate, hotel ed escort
Non solo locali e champagne, ma veri e propri pacchetti esclusivi costruiti su misura per clienti facoltosi. E tra questi, secondo quanto emerge dall’inchiesta della Procura di Milano, ci sarebbero anche diversi calciatori di Serie A.
È questo il quadro che si sta delineando attorno a un’indagine che punta a far luce su un presunto sistema organizzato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione nella movida milanese.
Il sistema: eventi di facciata e “servizi” per clienti vip
Dietro l’apparenza di una società che organizzava eventi, con sede a Cinisello Balsamo, si sarebbe nascosta un’attività ben più strutturata.
Secondo gli investigatori, il gruppo avrebbe reclutato donne disponibili a partecipare alle serate e, su richiesta, a fornire prestazioni di natura sessuale.
Il servizio offerto ai clienti era completo: serata in locale, sistemazione in albergo e compagnia privata. Un pacchetto che, secondo le ricostruzioni, poteva costare anche diverse migliaia di euro.
Tra i clienti imprenditori e giocatori di Serie A
L’elemento che più colpisce riguarda il profilo della clientela.
Non solo imprenditori, ma anche un numero significativo di calciatori di Serie A, attratti da un circuito esclusivo e riservato.
Al momento non emergono nomi ufficiali, ma il coinvolgimento di sportivi di alto livello aggiunge un peso mediatico rilevante all’indagine.
Arresti domiciliari per quattro persone
Il gip Chiara Valori ha disposto quattro ordinanze di arresti domiciliari nei confronti di persone ritenute parte del sodalizio.
Le accuse sono pesanti: favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, oltre all’ipotesi di autoriciclaggio dei proventi.
Il lavoro della Guardia di Finanza: patrimoni sotto la lente
Le indagini, condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano, hanno permesso di ricostruire il flusso di denaro.
Secondo quanto emerso, i redditi dichiarati dagli indagati sarebbero risultati sproporzionati rispetto al tenore di vita, facendo emergere un sistema economico fondato quasi esclusivamente su queste attività.
Donne reclutate e ospitate nella sede della società
Un altro elemento centrale riguarda l’organizzazione interna.
Le donne coinvolte, alcune escort di professione, sarebbero state ospitate direttamente nei locali della società e gestite come parte integrante del business.
Un meccanismo strutturato che, secondo gli inquirenti, andava ben oltre la semplice organizzazione di eventi.
Un’inchiesta destinata ad allargarsi
L’indagine è ancora in corso e potrebbe riservare nuovi sviluppi, soprattutto per quanto riguarda l’identificazione completa dei clienti.
Il coinvolgimento di figure note, in particolare nel mondo del calcio, potrebbe aprire ulteriori scenari e portare a nuovi filoni investigativi.