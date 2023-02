Inferno sull’A1: tir precipita dal viadotto, muore 56enne

Un italiano 56enne è morto in un terribile incidente stradale sull’autostrada A1 nella mattinata di domenica 26 febbraio.

Incidente A1, il camion è precipitato dal viadotto tra Calenzano e Barberino

Il mezzo pesante sul quale viaggiava, un lungo camion con rimorchio, è precipitato dal viadotto nel tratto di strada tra Calenzano e Barberino del Mugello in direzione Bologna intorno alle 7:15. Il tir trasportava un carico di frutta e verdura. Secondo i primi accertamenti il conducente, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo che ha iniziato a sbandare sfondando le barriere di protezione e precipitando per diversi metri al km 274 in corrispondenza con la strada provinciale 107.

Traffico in tilt per ore in direzione Bologna

Il camion ha preso fuoco e la strada si è trasformata in un inferno. Il tratto di autostrada A1 tra Calenzano e Barberino del Mugello è stato chiuso al traffico fino alle 11 mandando in tilt il traffico in direzione Bologna per permettere le operazioni di soccorso e la rimozione dell’autoarticolato.

Il 56enne è stato trovato nel mezzo dopo che i Vigili del fuoco hanno domato le fiamme. Poi si è organizzato uno scambio di carreggiata con la circolazione che ha ripreso regolarmente.

La dinamica dell’incidente sull’A1

“Nell’affrontare una curva, ha prima perso il controllo andando a urtare la barriera di sicurezza sul lato sinistro poi, a seguito dell’impatto, ha invertito rapidamente la sua direzione andando a urtare con elevato angolo di incidenza la barriera di sicurezza posta sul lato destro, abbattendola e cadendo oltre il viadotto” – ha precisato il direttore del tronco di Firenze di Aspi.