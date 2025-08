Tragedia sull’A21: muore Giuseppe Criscenzo, ferita la figlia 12enne, la moglie e altri 2 uomini

I resti dell'auto sulla quale viaggiava Giuseppe Criscenzo e la sua famiglai

Un grave incidente si è verificato nella serata di domenica 3 agosto 2025 sull’autostrada A21, nel tratto compreso tra San Felice e Castelvetro Piacentino. Il bilancio è tragico: Giuseppe Criscenzo, 46enne originario di Palermo, è morto sul colpo. Altre tre persone, tra cui la figlia dodicenne dell’uomo, sono rimaste ferite. La famiglia era di ritorno da un raduno di Citroën 2CV in Slovenia e stava viaggiando verso la provincia di Cuneo, dove risiedeva.

La dinamica dell’incidente ancora al vaglio degli inquirenti

Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo sul quale viaggiavano Criscenzo, la moglie e la figlia è stato tamponato violentemente da una Mercedes condotta da un uomo di nazionalità romena. Lo schianto è avvenuto intorno alle 21:30, nei pressi di Gerre de’ Caprioli, in direzione Piacenza-Torino. La vettura d’epoca sulla quale viaggiava la famiglia è finita contro il guard rail dopo l’urto. L’autostrada A21 è rimasta chiusa fino all’una di notte per consentire i rilievi e la messa in sicurezza della carreggiata.

Un impatto devastante: tre feriti e traffico paralizzato per ore

La figlia di 12 anni trasportata in elisoccorso a Brescia

Il conducente della Mercedes è stato trasportato in elisoccorso in codice giallo all’Ospedale Civile di Brescia. Anche la figlia di Criscenzo è stata elitrasportata per ricevere le cure necessarie, sebbene non sia in pericolo di vita. Ferita anche la moglie dell’uomo e un altro passeggero coinvolto nello schianto.

L’intervento tempestivo della Polizia Stradale di Cremona, dei Vigili del Fuoco e dei sanitari del 118, supportati da due ambulanze della Croce Verde, ha evitato conseguenze ancora più gravi. Le operazioni di soccorso sono state coordinate dalla SOREU, la Sala Operativa Regionale Emergenza Urgenza, con il supporto di ATS Cremona.

Chiusura temporanea dell’A21 e lunghe code in direzione Piacenza

A causa della gravità dell’incidente, il tratto autostradale tra Cremona e Castelvetro Piacentino è stato temporaneamente chiuso. Ne sono seguiti pesanti rallentamenti, con chilometri di coda in direzione Piacenza. L’ingresso all’autostrada in territorio lombardo è stato bloccato per ore.

Polstrada al lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro

Gli agenti della Polstrada stanno ancora effettuando accertamenti per comprendere l’esatta dinamica dell’incidente. Non è ancora chiaro se vi siano stati problemi tecnici alla Mercedes o se l’incidente sia stato causato da un errore umano, ma le indagini proseguiranno anche nei prossimi giorni.

Giuseppe Criscenzo: un viaggio per il raduno delle auto d’epoca

Criscenzo era molto conosciuto nella sua comunità in provincia di Cuneo. La passione per le auto d’epoca lo aveva portato in Slovenia con la famiglia, per un raduno internazionale. Il viaggio di ritorno si è trasformato in tragedia nel giro di pochi secondi. La comunità locale è sotto shock, così come il mondo degli appassionati di veicoli storici.

Un monito alla prudenza sulle autostrade italiane

Eventi come questo riportano all’attenzione pubblica la necessità di una maggiore prudenza alla guida, soprattutto nei lunghi rientri estivi. I numeri degli incidenti sulle autostrade italiane sono in crescita e tragedie come quella accaduta sull’A21 sono purtroppo ancora troppo frequenti.