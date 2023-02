Morì in un incidente sull’A28, la vita di Sara Rizzotto vale meno di 30mila euro: ‘Cifra vergognosa’

Una terribile carambola sull’A28 e due giovanissime vite spezzate in pochi istanti. La vita di Jessica Fragasso, 20 anni, residente a Mareno di Piave, e Sara Rizzotto, 26 anni, di Conegliano. si è spenta domenica 30 gennaio 2022 tra Villotta ed Azzano Decimo.

Sara Rizzotto morì con la cugina Jessica Fragasso nell’incidente sull’A28, ferite le figlie

La Panda delle due cugine fu travolta dalla Land Rover Defender di Dimitre Traykov che viaggiava a 180 all’ora. Prima del terribile impatto il fuoristrada dell’imprenditore bulgaro, 61 anni, urtò anche la Fiat 500 sulla quale viaggiavano i genitori di una delle vittime. Nell’incidente rimasero ferite anche le due bimbe che viaggiavano sulla Panda.

A distanza di un anno la compagnia assicurativa dell’uomo ha offerto meno di 30mila euro per risarcire l’assistente sanitaria Sara Rizzotto. “Una cifra vergognosa e inaccettabile – ha riferito Alessandra Nava, legale del padre e dei nonni della ventiseienne. “Faremo una segnalazione all’Isvap”. In primo grado Traykov è stato condannato a 7 anni di reclusione per omicidio stradale plurimo e omissione di soccorso ed è agli arresti domiciliari. Il processo d’appello è stato aggiornato al 26 aprile.

Incidente A28, la compagnia assicurativa ha offerto meno di 30mila euro per Sara Rizzotto: ‘Inaccettabile’

L’avvocato di Sara Rizzotto ha spiegato che la richiesta della compagnia di assicurazione (straniera) dell’imprenditore bulgaro è arrivata soltanto in maniera informale durante una telefonata e teme di dover procedere ad una citazione civile visto che non risponde alle varie richieste. Nel frattempo sia Jessica Fragasso che le figlie di Sara Rizzotto hanno ricevuto un risarcimento dall’assicurazione che copriva il mezzo in cui si trovavano, ma la compagnia si rifarà su quella dello straniero.