Acri, terribile scontro nella notte in contrada Timpone: muore una donna, 4 feriti

Una donna è morta in un terribile incidente stradale verificatosi intorno alle 23:30 di martedì 23 maggio sulla SS660 al km 13,650 in contrada Timpone Morte ad Acri, in provincia di Cosenza. Due le vetture coinvolte nello scontro in località Vagno: una Mercedes E270 ed una Nissan Qashqai.

Acri, la donna è morta nel violento impatto tra due vetture

Per la passeggera della Nissan Qashqai non c’è stato nulla da fare nonostante il pronto intervento degli operatori sanitari. La donna è deceduta praticamente sul colpo. Sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando del distaccamento di Rende che hanno messo in sicurezza il luogo dell’incidente e le vetture.

Intervenuti anche i Carabinieri di Acri, la Polizia municipale di Acri e Anas per i rilievi del caso e la ricostruzione della dinamica dell’incidente. I quattro feriti sono stati affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera di Cosenza.