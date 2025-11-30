Tre donne morte nell’incidente sulla Fondovalle Sangro: chi sono e cosa è successo ad Atessa

Le auto distrutte dopo il tragico impatto ad Atessa

Tre donne morte nello scontro frontale sulla Fondovalle Sangro: tragedia ad Atessa

La statale 652 Fondovalle Sangro si è trasformata, nel primo pomeriggio di domenica 30 novembre, nello scenario di una tragedia che ha lasciato due comunità sotto choc. Tre donne hanno perso la vita in un violentissimo incidente avvenuto nel territorio comunale di Atessa, in provincia di Chieti, nei pressi dello svincolo di Piane d’Archi. L’impatto è avvenuto intorno alle 13:30 e ha coinvolto due auto: una Fiat Panda e una Ford Fiesta, entrambe ridotte a carcasse irriconoscibili.

La strada è stata subito chiusa in entrambe le direzioni. I mezzi di soccorso sono arrivati rapidamente, ma per le tre occupanti non c’era già più nulla da fare: erano morte sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate. I vigili del fuoco hanno lavorato tra le lamiere contorte, mentre i carabinieri della compagnia di Atessa hanno provveduto ai rilievi, necessari per ricostruire la dinamica dell’impatto. Il traffico è stato deviato sulle strade locali e il personale Anas è intervenuto per ripristinare la viabilità.

Chi erano le vittime

Le tre donne morte nell’incidente sono Stefania Pantalone, 66 anni, e Silvana Iezzi, 58 anni, entrambe residenti a Pennadomo. Viaggiavano insieme sulla Ford Fiesta, e secondo i primi riscontri stavano rientrando a casa. Sull’altra vettura, una Fiat Panda, si trovava invece Loredana Abbonizio, 64 anni, operatrice sociosanitaria di Quadri, in servizio all’ospedale di Lanciano. Stava andando al lavoro quando si è trovata coinvolta nello scontro fatale.

Le salme delle tre vittime sono state trasferite all’ospedale di Chieti, dove verranno effettuate le autopsie disposte dalla Procura.

La prima ricostruzione: un sorpasso finito nel peggiore dei modi

Secondo una delle ipotesi al momento più accreditate, la Fiat Panda sarebbe stata impegnata in una manovra di sorpasso quando si è scontrata frontalmente con la Ford Fiesta che sopraggiungeva dalla direzione opposta. L’impatto è stato talmente violento da non lasciare scampo a nessuna delle tre donne coinvolte. Le due auto sono state poste sotto sequestro per consentire ulteriori verifiche.

Gli investigatori stanno ascoltando eventuali testimoni e ricostruendo ogni dettaglio per stabilire l’esatta dinamica. La Fondovalle Sangro, percorsa quotidianamente da lavoratori e pendolari, è stata interrotta per ore, mentre la notizia della tragedia ha rapidamente raggiunto i comuni di Pennadomo e Quadri, dove le vittime erano molto conosciute.

Comunità sconvolte e cordoglio diffuso

La morte di tre donne in circostanze così improvvise e drammatiche ha lasciato un dolore profondo nelle comunità coinvolte. Loredana Abbonizio era apprezzata per il suo lavoro di operatrice sociosanitaria, mentre Stefania Pantalone e Silvana Iezzi erano molto legate alla vita sociale di Pennadomo. In serata, diversi messaggi di cordoglio hanno iniziato a circolare sui social e nelle pagine istituzionali dei comuni del territorio.

La Fondovalle Sangro rimane sotto stretta osservazione, mentre le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio e per accertare con precisione cosa abbia trasformato una strada di collegamento in un luogo di morte.