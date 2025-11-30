Notizie Audaci

Tragedia sulla SP27 in Ogliastra: tre operai morti dopo un volo di dieci metri

DiRedazione

Pubblicato: 30 Nov, 2025 - ore: 18:23 #incidente mortale, #Ogliastra, #Villagrande Strisaili
L'auto è precipitata nel tratto tra Villagrande Strisaili e Tortolì

L’incidente mortale tra Villagrande Strisaili e Tortolì

Una tragedia si è consumata nella tarda mattinata di domenica 30 novembre lungo la strada provinciale 27, nel tratto tra Villagrande Strisaili e Tortolì, in Ogliastra. Tre uomini di origine egiziana — Thamer Hamouda Ramzy Shehabeld, 33 anni; Ahmed Tafrih Ghandoyr Ahmed Sharweda, 33 anni; e Rizk Mohamed, 36 anni — hanno perso la vita dopo che la loro auto è precipitata per circa dieci metri sotto il ponticello di S’Othai, finendo nel torrente sottostante.

Secondo una prima ricostruzione, la Volkswagen Golf sulla quale viaggiavano, diretta verso Tortolì, avrebbe perso aderenza mentre affrontava una curva in ingresso al ponte, uscendo di strada e ribaltandosi nel burrone. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

I soccorsi

Sul posto sono intervenute in forze le squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Lanusei e Tortolì, insieme ai nuclei specializzati SAF e SFA provenienti da Nuoro e ai sommozzatori elitrasportati dall’elicottero del Reparto Volo Sardegna. Le operazioni sono risultate particolarmente complesse a causa della posizione dell’auto, adagiata nell’alveo del torrente.

I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei tre uomini, morti sul colpo. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di recupero e messa in sicurezza.

Le vittime

I tre lavoratori erano dipendenti di una ditta edile di Pavia, arrivati in Sardegna da pochi giorni per lavorare al cantiere del nuovo ponte sul rio Figu Niedda. Erano tutti domiciliati a Villagrande Strisaili.
Chi li aveva conosciuti in paese li descrive come «grandi lavoratori, celeri e professionali».

Indagini in corso

Sul luogo dell’incidente hanno effettuato i rilievi i carabinieri di Lanusei. Presenti anche il pubblico ministero di turno della Procura, Valentina Vitolo, e il medico legale Danilo Fois.
Gli inquirenti stanno ora analizzando la dinamica per chiarire se alla base dello schianto ci sia stato un errore di guida, un improvviso guasto tecnico o altri fattori legati alle condizioni della strada.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

