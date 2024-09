Incidente Lido di Camaiore, l’ex barista brasiliana negativa ai test tossicologici: ‘Non è colpa mia’, l’ipotesi

É stata arrestata la 44enne brasiliana, Katia Pereira Da Silva che ha investito cinque ragazzi e ucciso due giovani tedesche a Lido di Camaiore (Lucca), che erano in vacanza in Versilia. Era alla guida della sua auto Mercedes nella serata di mercoledì 18 settembre e per due volte ha bucato il semaforo rosso agli incroci a folle velocità.

Katia Pereira Da Silva è agli arresti domiciliari per duplice omicidio stradale e lesioni: negativa ai test

Anche la donna è finita in ospedale ed agli esami tossicologici è risultata negativa. Con lei viaggiava un’altra donna che è in stato di choc. La procura di Lucca ha aperto un’inchiesta per il duplice omicidio stradale e lesioni. La conducente, residente a Viareggio, ex barista, è stata messa agli arresti domiciliari.

L’impatto a più di 80 chilometri all’ora non ha lasciato scampo alle due turiste tedesche (avrebbero compiuto 18 e 19 anni tra pochi giorni), residenti a Duisburg, che sono morte sul colpo, centrate dall’auto passata con il rosso al semaforo e finita sul marciapiede. La folle corsa dell’auto impazzita è proseguita, ferendo altre cinque persone e fermandosi poi contro altre due vetture.

La cittadina sudamericana è stata portata sotto choc all’ospedale Versilia, piantonata dalle forze dell’ordine in ospedale. La mattina di giovedì 19 settembre gli agenti della polizia hanno condotto Katia Pereira Da Silva nella sua abitazione viareggina in regime di arresti domiciliari.

Le auto dopo lo schianto a Lido di Camaiore

L’ipotesi del guasto al motore della Mercedes

“Non ricordo che cosa è successo” – avrebbe detto la donna nei primi concitati momenti dopo il tragico incidente. “Vi sbagliate, non sono stata io, non è colpa mia”, avrebbe poi farfugliato la donna ai soccorritori. Tra le ipotesi che stanno prendendo corpo in queste ore anche quella del guasto all’auto con la Mercedes che potrebbe aver avuto un problema al motore.