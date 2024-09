Terrore e morte a Lido di Camaiore, 44enne passa col rosso a due incroci: 2 turiste travolte e uccise

Sono due turiste tedesche di 18 e 19 anni le due vittime dell’investimento avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 18 settembre, intorno alle 19, a Lido di Camaiore, in provincia di Lucca. L’auto ha saltato due incroci con il semaforo rosso. L’impatto mortale con le due giovani si è verificato all’incrocio di via Roma mentre a viale Colombo si è verificato lo scontro con altre due vetture.

Morte due turiste tedesche, 6 persone sono rimaste ferite nella folle corsa della Mercedes guidata da una 44enne brasiliana

Sei i feriti tra cui anche la donna di 44 anni di nazionalità brasiliana che era alla guida dell’auto, una Mercedes che ha travolto in totale sette pedoni: tra loro una persona è stata portata in codice rosso con elisoccorso a Cisanello per un politrauma.

Gli altri feriti sono stati portati tra Apuane (2 feriti) e al Versilia (3), compresa l’automobilista, con ferite di varia gravità. Sulla dinamica di quanto accaduto a Lido di Camaiore, in provincia di Lucca, sono in corso accertamenti da parte della polizia stradale. L’auto impazzita ha seminato morte e panico tra l’incrocio tra via Italica e via Roma per poi proseguire investendo le altre persone e finendo per schiantarsi all’altezza dell’hotel Sirio sempre in via Italica. La 44enne brasiliana non era sola in auto. La donna dopo l’incidente ha atteso l’arrivo della volante della polizia, che l’ha accompagnata in ospedale per gli esami tossicologici.

Le auto dopo lo schianto a Lido di Camaiore

La donna sarà sottoposta agli esami tossicologici, il sindaco di Camaiore: ‘Un episodio che ha sconvolto tutta la comunità’

“È un episodio che ha sconvolto tutta la comunità, una cosa così non era mai accaduta, un’auto a folle velocità su via Italica ha travolto ed ucciso due persone e ferite altre cinque, ha danneggiato una decina di auto in sosta e travolto tutto quello che ha trovato durante la sua corsa, anche dopo il secondo impatto”. Così, all’emittente tv 50Canale, il sindaco di Camaiore (Lucca) Marcello Pierucci, accorso stasera in via Italia a Lido di Camaiore dove un’auto ha travolto sette pedoni causando la morte di due ragazze. “Noi ci siamo resi subito disponibili mettendo la nostra polizia municipale a disposizione della polizia del commissariato di Viareggio titolare delle indagini