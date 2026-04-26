Siviglia, si rompe il cavo della “fionda” al luna park: cabina contro un palo con due bambini a bordo

Incidente al luna park di Siviglia: cosa è successo
Momenti di paura a Siviglia, in Spagna, dove un guasto a un’attrazione del luna park ha provocato il ferimento di quattro persone, tra cui due bambini.
L’incidente è avvenuto nella zona della Fiera conosciuta come “Calle del Infierno”, all’interno dell’attrazione “Steel Max”, una sorta di fionda meccanica.
La rottura del cavo e l’impatto della cabina
Secondo le prime ricostruzioni, uno dei cavi laterali che sostengono la capsula si è improvvisamente rotto durante il funzionamento.
La cabina, con due minori a bordo, ha perso stabilità deviando dalla traiettoria e andando a colpire violentemente uno dei pali della struttura.
Dopo l’impatto, la sfera è rimasta sospesa a circa cinque metri d’altezza, con i bambini intrappolati all’interno.
Il momento più critico e i soccorsi
Nei primi istanti si è diffusa grande tensione tra i presenti, anche tra i familiari dei bambini.
Dall’interno della capsula, però, i piccoli sono riusciti a fare segni per indicare che erano coscienti.
I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente, mettendo in sicurezza l’attrazione e prestando i primi soccorsi sul posto.
Quattro feriti: coinvolti anche due adulti
Oltre ai due bambini, rimasti feriti in modo lieve, anche altre due persone hanno avuto bisogno di cure mediche.
Sarebbero state colpite da una delle corde staccatesi durante il guasto.
Tutti i feriti sono stati trasportati in ospedale per accertamenti, anche per escludere eventuali lesioni interne.
Come funziona la “Steel Max”
L’attrazione coinvolta è una fionda meccanica composta da una capsula sferica per due persone, agganciata a due cavi laterali.
Attraverso un sistema di tensione, la cabina viene lanciata verso l’alto simulando una sorta di caduta libera.
Proprio la rottura di uno dei cavi durante il lancio avrebbe causato la perdita di controllo della traiettoria.
Indagini in corso sul malfunzionamento
Le autorità hanno avviato accertamenti per chiarire le cause dell’incidente.
Al centro delle verifiche ci sono lo stato di manutenzione dell’attrazione e il corretto funzionamento dei sistemi di sicurezza.
I video diffusi online mostrano che il guasto sarebbe avvenuto durante il secondo lancio della giornata.
Un episodio che riapre il tema della sicurezza nei luna park
L’incidente di Siviglia riporta l’attenzione sulla sicurezza delle attrazioni itineranti, soprattutto durante eventi affollati come le fiere cittadine.
Guasti di questo tipo restano rari, ma quando si verificano evidenziano quanto sia cruciale il controllo costante delle strutture e dei sistemi meccanici.
Nel frattempo, le condizioni dei feriti non destano particolare preoccupazione.
Esto ha pasado en la Feria de Sevilla. Se rompe una cuerda de la atracción Steel Max (El Tirachinas) y deja cuatro heridos leves. Vía Enzo MD @tiktok_us pic.twitter.com/agt9l5bxgq— Álvaro G. R. (@GRuizAlvaro) April 25, 2026