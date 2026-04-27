Il dramma in via Schiapppne, a Barano d'Ischia

Pitbull aggredisce una donna a Ischia: amputata una gamba dopo l’attacco nello Schiappone

Dramma a Barano d’Ischia, dove una donna è stata aggredita dal pitbull di famiglia riportando ferite gravissime che hanno reso necessaria l’amputazione di una gamba. L’episodio si è verificato nella zona dello Schiappone, all’interno o nelle immediate pertinenze dell’abitazione dove l’animale era custodito.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima si era recata sul posto per portare del cibo al cane, approfittando dell’assenza del compagno, proprietario dell’animale, ricoverato in ospedale. Per cause ancora in fase di accertamento, il pitbull l’avrebbe improvvisamente assalita con estrema violenza, azzannandola alla gamba e al volto senza lasciarle scampo.

L’aggressione e i soccorsi: cane abbattuto dalla polizia

Le urla disperate della donna hanno attirato l’attenzione dei vicini, che hanno immediatamente lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia di Stato.

I soccorritori si sono trovati di fronte a una scena drammatica: il cane continuava a mantenere la presa, impedendo qualsiasi intervento. I vigili del fuoco hanno forzato l’ingresso dell’area per tentare di allontanare l’animale, ma senza successo.

A quel punto gli agenti sono stati costretti ad abbattere il pitbull per interrompere l’aggressione e consentire i soccorsi.

La donna, in condizioni gravissime, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno in codice rosso.

Le condizioni della donna: amputazione e prognosi riservata

Giunta in ospedale, la paziente è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico durato diverse ore. Le profonde lesioni riportate alla gamba hanno reso inevitabile l’amputazione sopra il ginocchio.

Attualmente la donna è ricoverata nel reparto di rianimazione in prognosi riservata. Le ferite al volto e le gravi perdite di sangue avevano fatto temere il peggio fin dai primi momenti dopo l’aggressione.

Indagini in corso e precedenti segnalazioni

Le autorità stanno ora lavorando per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto. Non è ancora chiaro cosa abbia scatenato la reazione dell’animale.

Secondo fonti locali, non si tratterebbe del primo episodio di aggressione legato allo stesso cane o ad altri animali presenti nell’abitazione. Un elemento che potrebbe avere un peso nelle indagini in corso.

Un caso che riapre il tema della sicurezza

La violenta aggressione avvenuta a Ischia riporta al centro dell’attenzione il tema della gestione dei cani considerati potenzialmente pericolosi.

L’episodio, avvenuto in un contesto domestico, evidenzia ancora una volta come situazioni apparentemente quotidiane possano trasformarsi in tragedie nel giro di pochi istanti.