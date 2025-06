Tragico incidente a Pontedera: muore a 17 anni durante la Notte Bianca

Raid Amir

Una giovane vita spezzata nella notte tra il 21 e il 22 giugno a Pontedera, durante lo svolgimento della tradizionale Notte Bianca che ha richiamato migliaia di visitatori in città. Raid Amir, 17 anni, residente a Ponsacco, è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto lungo la Tosco Romagnola, all’altezza di via Castelli.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di verifica da parte dei carabinieri, il ragazzo sarebbe stato investito da uno scooter guidato da un coetaneo mentre attraversava la strada. Inizialmente si era ipotizzato un coinvolgimento di un’auto, ma successivamente è emerso che il mezzo a due ruote è stato la causa dell’impatto.

L’incidente è avvenuto intorno alle tre di notte. Immediatamente sono intervenuti i soccorsi del 118, che hanno trasportato il giovane all’ospedale Felice Lotti di Pontedera in condizioni disperate. Nonostante i tentativi dei medici, Raid Amir è deceduto poco dopo il ricovero.

Il cordoglio della comunità e delle autorità

La notizia della tragedia ha sconvolto profondamente la comunità locale. Il sindaco di Pontedera, Matteo Franconi, ha espresso il proprio cordoglio attraverso un post sui social:

“Stanotte, in un incidente le cui dinamiche sono ancora da accertare, ha perso la vita un ragazzo di 17 anni. Con profondo dolore ci stringiamo attorno alla famiglia e ai suoi affetti. Per rispetto e in segno di lutto abbiamo deciso di rimandare tutte le iniziative programmate per oggi”.

Raid Amir era noto e apprezzato per il suo carattere solare e la passione per il calcio. Amici e conoscenti lo ricordano come un ragazzo gentile e pieno di vita, la cui morte improvvisa lascia un vuoto profondo.

Indagini in corso

Sul luogo dello schianto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e per raccogliere testimonianze. Il conducente dello scooter, anch’egli minorenne, è stato identificato e potrebbe essere ascoltato nelle prossime ore per ricostruire con precisione quanto accaduto.

La comunità di Ponsacco si prepara ora a dare l’ultimo saluto a Raid Amir, un giovane la cui vita è stata interrotta troppo presto in una notte che doveva essere di festa.