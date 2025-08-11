Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Attualità

Milano, 71enne travolta e uccisa sulle strisce da un’auto rubata: caccia a quattro giovanissimi

DiRedazione

Pubblicato: 11 Ago, 2025 - ore: 15:53 #incidente, #incidente mortale, #Milano
La 71enne è stata investita sulle strisce in via Saponaro, a MilanoLa 71enne è stata investita sulle strisce in via Saponaro, a Milano

Incidente mortale a Milano, cosa è accaduto in via Saponaro

Lunedì 11 agosto, pochi minuti prima di mezzogiorno, il quartiere Gratosoglio di Milano è stato teatro di una tragedia. Una donna di 71 anni è stata investita mortalmente mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Michele Saponaro. L’impatto, violentissimo, è avvenuto davanti agli occhi di alcuni passanti che hanno subito chiamato i soccorsi.

Il veicolo coinvolto, una Citroën DS4 con targa francese, è risultato rubato poche ore prima a un gruppo di turisti. La conducente e i passeggeri, descritti come ragazzi molto giovani — forse minorenni — sono fuggiti a piedi dopo aver abbandonato la vettura in strada.

Chi erano i responsabili dell’investimento?

Dalle immagini della videosorveglianza, acquisite dalla polizia locale, emerge che nell’auto viaggiavano quattro giovani, presumibilmente tra i 15 e i 18 anni. Dopo l’impatto, nessuno di loro ha prestato soccorso alla vittima, aggravando la loro posizione legale.

Il pubblico ministero Enrico Pavone ha aperto un fascicolo per omicidio stradale aggravato dall’omissione di soccorso, reato che prevede pene severe e, in alcuni casi, l’arresto in flagranza.

Le condizioni della vittima e i soccorsi

La donna, trovata in arresto cardio-respiratorio, è stata rianimata sul posto e trasportata d’urgenza in codice rosso all’ospedale Niguarda. Purtroppo, le sue condizioni erano gravissime e i medici non hanno potuto salvarle la vita.

Secondo le prime ricostruzioni, la velocità elevata e la mancanza di attenzione da parte del conducente sarebbero state decisive nel provocare l’incidente mortale.

Le indagini in corso

La polizia locale, guidata dal comandante Gianluca Mirabelli, sta analizzando i reperti trovati nell’auto e le registrazioni delle telecamere di sorveglianza. L’obiettivo è identificare con certezza i responsabili e chiarire il ruolo di ciascuno.

Non si esclude che il gruppo fosse in giro per la città dopo aver rubato la macchina, forse per una “bravata” finita in tragedia.

Milano e l’emergenza pirati della strada

Negli ultimi mesi, Milano ha registrato un aumento preoccupante di episodi simili. La questione non è solo di sicurezza stradale, ma anche di responsabilità sociale: sempre più spesso i responsabili sono giovani privi di patente e di senso del pericolo, che guidano veicoli rubati mettendo a rischio la vita altrui.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Attualità

Vasto, bimbo di un anno muore dopo aver mangiato: disposta l’autopsia

Ago 11, 2025 Redazione
Attualità

Tragedia sul Tanaro: il 13enne Abdou spinto in acqua dall’amico? L’accusa choc dopo 4 mesi

Ago 11, 2025 Redazione
Attualità

Macabro ritrovamento nella pineta di Torre del Lago: cadavere in avanzata decomposizione

Ago 11, 2025 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Attualità

Milano, 71enne travolta e uccisa sulle strisce da un’auto rubata: caccia a quattro giovanissimi

Attualità

Vasto, bimbo di un anno muore dopo aver mangiato: disposta l’autopsia

Attualità

Tragedia sul Tanaro: il 13enne Abdou spinto in acqua dall’amico? L’accusa choc dopo 4 mesi

Attualità

Macabro ritrovamento nella pineta di Torre del Lago: cadavere in avanzata decomposizione

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.