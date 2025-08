Tragico incidente in Salento sulla SS274: muore sottufficiale della Marina

La Ford Focus dopo lo scontro e Giovanni Sarinelli

Cosa è successo sulla SS274

Poco prima delle 7:00 di mattina di venerdì 1 agosto, sulla strada statale 274 in territorio di Acquarica-Presicce (Lecce), due auto si sono scontrate frontalmente. Si trattava di una Ford Focus e una Fiat Tipo. L’impatto è stato violentissimo.

Chi è la vittima?

A perdere la vita è stato Giovanni Sarinelli, 57 anni, residente a Castrignano del Capo e sottufficiale della Marina Militare, in servizio alla stazione navale di Brindisi. L’uomo stava andando al lavoro, viaggiava in direzione Santa Maria di Leuca alla guida della Ford Focus. Estratto dai vigili del fuoco e affidato alle cure dei sanitari che hanno tentato disperatamente di rianimarlo ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Ferito un carabiniere

Alla guida dell’altra vettura, una Fiat Tipo, c’era un carabiniere tirocinante di 22 anni, anche lui diretto verso il servizio ma fuori turno. Il giovane, anche lui di Castrignano, è rimasto ferito nell’incidente e trasportato all’ospedale con codice giallo.

Le indagini

Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica esatta. I carabinieri, insieme ai tecnici della Polizia Stradale, hanno effettuato i rilievi sul posto. Al momento non sono escluse ipotesi come l’asfalto viscido o un improvviso colpo di sonno. L’incidente ha causato rallentamenti importanti lungo la SS274, con traffico deviato per alcune ore.