Lutto nel mondo della musica: addio a Jesto, astro del rap italiano

Il mondo della musica italiana piange la scomparsa di Justin Yamanouchi, conosciuto da tutti come Jesto, uno degli artisti più eclettici e rappresentativi della scena hip hop underground nazionale. Il rapper romano si è spento improvvisamente all’età di 41 anni nella notte tra il 31 luglio e il 1° agosto. L’annuncio è arrivato dai social per mano del fratello, il rapper e attore Taiyo “Hyst” Yamanouchi: “Non si dica che lascia un vuoto, lascia un’eredità morale e spirituale incalcolabile”.

Le radici artistiche: figlio d’arte e voce indipendente

Jesto era nato nel 1984 a Roma, figlio del cantautore Stefano Rosso (autore di successi come “Una storia disonesta”) e dell’annunciatrice Rai Teresa Piazza. Il cognome Yamanouchi deriva invece dall’attore giapponese Haruhiko Yamanouchi, all’epoca ancora sposato con la madre al momento della nascita di Justin. Una famiglia profondamente legata al mondo dello spettacolo, che ha segnato le scelte artistiche di Jesto fin da giovane.

Dalle battle di freestyle agli album d’autore

Jesto ha cominciato la sua carriera a soli vent’anni con l’EP “Coming Soon” (2003), per poi emergere come freestyler carismatico e creativo. Nel 2004 viene notato grazie al concorso “Da Bomb”, mentre la vera svolta arriva con “Il mio primo e ultimo disco” (2005), pubblicato per l’etichetta La Grande Onda di Piotta. Segue una carriera costellata da progetti coraggiosi, tra cui “Estremo” (2008), “Radio Jesto Libero Vol.1”, e il contest di culto “2theBeat”, dove nel 2006 raggiunge la semifinale.

Negli anni successivi sperimenta sonorità sempre nuove: con l’album “Buongiorno Italia” (2018) rende omaggio al padre e inaugura un percorso più cantautorale. Nel 2019 sorprende con “IndieJesto”, disco acustico in cui dichiara: “È il mio primo vero album d’amore”. A questi seguiranno “Samsara” (2022), “Ricordo il futuro” (2023) e la riedizione “Samsara Reloaded”.

Il cordoglio degli artisti e l’ultimo saluto

Tanti gli artisti che hanno voluto ricordarlo pubblicamente. Fedez, in una Instagram story, ha scritto: “Vederlo fare freestyle mi fece capire cosa significasse carisma. Un punto di riferimento in un’epoca in cui si rappava per fame e passione”. Anche Willy Peyote, Olly, Shablo e Piotta hanno condiviso messaggi di affetto. Quest’ultimo lo ha definito “un genio assoluto, avanti anni luce”.

I funerali di Jesto si terranno martedì 5 agosto alle ore 10.45 nella chiesa di Santa Maria in Trastevere a Roma. La famiglia ha specificato che l’ingresso sarà riservato a parenti e amici stretti, ma sarà possibile partecipare al saluto collettivo all’esterno della chiesa. Il fratello Hyst ha chiesto “rispetto assoluto” per questo momento di dolore.

La Stories di Fedez dedicata a Jesto