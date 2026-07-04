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Schianto in moto contro un’auto a Salgareda, muoiono Francesco Fecarotta e Jessica Laface: erano una coppia

DiRedazione

Pubblicato: 4 Lug, 2026 - ore: 18:30 #incidente, #reggio calabria, #Salgareda
Francesco Fecarotta e Jessica LafaceFrancesco Fecarotta e Jessica Laface

La tragedia nel Trevigiano lungo via Argine Piave

Hanno perso la vita insieme lungo una strada che percorrevano in sella alla loro moto. Le vittime del tragico incidente avvenuto nella mattinata di oggi, 4 luglio, a Salgareda, in provincia di Treviso, sono Francesco Paolo Fecarotta, 37 anni, residente a Villorba, e la sua compagna Jessica Laface, 32 anni, originaria di Reggio Calabria ma da tempo trasferita nel Trevigiano.

Il violento schianto è avvenuto intorno alle 8.30 in via Argine Piave.

Lo schianto contro un’auto

Secondo una prima ricostruzione, la motocicletta sulla quale viaggiavano i due avrebbe tamponato un’automobile che la precedeva.

L’impatto si sarebbe verificato mentre il conducente della vettura stava rallentando, probabilmente per effettuare una manovra di uscita dalla carreggiata.

La dinamica è ora al vaglio della Polizia Stradale, intervenuta sul posto per tutti gli accertamenti.

Inutili i soccorsi

L’allarme è stato lanciato dai residenti della zona, che hanno assistito ai drammatici momenti successivi all’incidente.

Sul posto sono arrivate due ambulanze del Suem 118 e anche l’elisoccorso decollato da Padova.

Purtroppo, però, per i due motociclisti non c’era già più nulla da fare: Francesco e Jessica sono morti sul colpo, prima ancora dell’arrivo dei sanitari.

Chi era Francesco Fecarotta

Francesco Paolo Fecarotta aveva 37 anni e viveva a Villorba.

Insieme al fratello Giovanni aveva dato vita all’attività “L’Apecannolo”, un originale servizio di vendita di cannoli siciliani a bordo di un’Ape Car, presente a feste, eventi e manifestazioni.

Era padre di una bambina.

Chi era Jessica Laface

Accanto a lui viaggiava la compagna Jessica Laface, 32 anni.

Originaria della provincia di Reggio Calabria, da alcuni anni viveva nel Trevigiano, dove lavorava nel punto vendita Euronics Bruno di Treviso.

Condivideva con Francesco la grande passione per le motociclette.

Indagini sulla dinamica

Gli investigatori stanno ora ricostruendo nei dettagli quanto accaduto per chiarire le responsabilità e stabilire l’esatta sequenza dell’incidente.

La tragedia ha profondamente colpito le comunità di Villorba e Treviso, dove Francesco e Jessica erano molto conosciuti.

In pochi istanti una passione che li univa si è trasformata in una tragedia, lasciando familiari, amici e colleghi nel dolore per una perdita improvvisa e devastante.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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