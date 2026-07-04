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Mediaset cambia tutto: svolta per Real Politik, spunta il piano su Milo Infante e il nuovo ruolo di Tommaso Labate

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 4 Lug, 2026 - ore: 16:55 #Mediaset, #Milo Infante, #Real Politik
Tommaso Labate e Milo InfanteTommaso Labate e Milo Infante

Prende forma il progetto affidato a Milo Infante, la precisazione dell’azienda su Real Politik

Nelle ultime ore si era parlato di una cancellazione, ma da Mediaset è arrivata una precisazione destinata a cambiare il quadro. Real Politik, il programma condotto da Tommaso Labate su Rete 4, non sparirà dai palinsesti, ma sarà profondamente rinnovato.

Una trasformazione che potrebbe ridisegnare gli equilibri dell’informazione della rete e che, nel frattempo, lascia spazio a un’altra novità destinata a far discutere: il nuovo progetto affidato a Milo Infante.

Real Politik cambia pelle

Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, la trasmissione sembrava destinata a non tornare nella prossima stagione televisiva.

Dopo quelle ricostruzioni è però arrivata la posizione ufficiale di Mediaset.

L’azienda ha precisato che Real Politik non sarà cancellato, ma «subirà una trasformazione e verrà anche potenziato con una nuova formula».

Una frase che lascia intendere una profonda revisione del format, mantenendo però vivo il marchio della trasmissione.

Tra le ipotesi circolate c’è anche quella di una diversa collocazione nel palinsesto, eventualmente nel fine settimana.

Il futuro di Tommaso Labate

Con il cambiamento del programma resta da capire quale sarà il ruolo di Tommaso Labate.

Tra le possibilità emerse nelle ultime ore c’è quella di affidargli la conduzione della versione del weekend di 4 di Sera, anche se al momento non sono arrivate conferme ufficiali.

Molto dipenderà dalla definizione definitiva dei palinsesti che Mediaset presenterà nei prossimi giorni.

Il vero colpo riguarda Milo Infante

Parallelamente prende sempre più corpo il progetto che coinvolge Milo Infante, uno dei volti più apprezzati dell’informazione televisiva.

Secondo le indiscrezioni, il giornalista dovrebbe approdare a Mediaset con una striscia quotidiana destinata ad andare in onda nella fascia mattutina, indicativamente tra le 11 e le 13.

Una collocazione che lo porterebbe a confrontarsi direttamente con Storie Italiane, evitando invece la sovrapposizione con Ore 14, il programma che Infante ha guidato con successo in Rai.

Il passaggio di Ore 14 a Salvo Sottile

Nel frattempo Ore 14 ripartirà con un nuovo conduttore.

Durante la presentazione dei palinsesti Rai ad Ancona, Salvo Sottile ha raccontato come è nata la proposta.

«È successo tutto rapidamente. Stavo già preparando la nuova edizione di Far West, poi l’amministratore delegato mi ha proposto Ore 14», ha spiegato.

Sottile ha aggiunto di essersi sentito con Milo Infante dopo la decisione.

«Ci siamo messaggiati e ci siamo fatti l’in bocca al lupo», ha raccontato.

Palinsesti ancora in evoluzione

Le ultime settimane sono state caratterizzate da continui movimenti tra Rai e Mediaset e molte caselle devono ancora essere definite.

La rivoluzione di Real Politik, il possibile nuovo incarico di Tommaso Labate e soprattutto l’arrivo di Milo Infante rappresentano alcuni dei dossier più seguiti in vista della presentazione ufficiale dei nuovi palinsesti, quando sarà finalmente chiaro quale sarà l’assetto definitivo dell’informazione televisiva nella stagione 2026-2027.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

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