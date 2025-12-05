Notizie Audaci

Incidente a Ravenna: muore a 58 anni l’operatrice sanitaria Nina Cristian dopo il turno di notte

Pubblicato: 5 Dic, 2025 - ore: 23:23 #incidente, #Piangipane di Ravenna, #Santerno
La vittima: una vita dedicata alla cura dei pazienti

Nina Cristian, 58 anni, operatrice socio-sanitaria in servizio all’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, stava tornando a casa dopo il turno di notte quando ha perso la vita in un drammatico incidente stradale. L’impatto è avvenuto questa mattina intorno alle 9:00 lungo via Canala, non lontano dall’incrocio con via Bartolotte, in direzione della frazione di Piangipane.

Il tragico impatto si è verificato verificato nei pressi della frazione di Piangipane di Ravenna. L’operatrice socio-sanitaria lavorava al pronto soccorso dell’ospedale ravennate dal 2018. Nina Cristian ha origini romene e risiede nella frazione di Santerno.

Il tragico impatto e l’auto avvolta dalle fiamme

Era appena uscita dall’ospedale, pronta a tornare a casa per riposarsi, quando la sua giornata si è trasformata in tragedia. Un violento incidente stradale l’ha coinvolta alla periferia di Ravenna, e l’auto è stata avvolta dalle fiamme in pochi istanti. Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi, nulla ha potuto salvarla.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto guidata dalla donna, una Mg, avrebbe improvvisamente invaso la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con una Bmw che, a sua volta, è stata tamponata da una terza vettura, una Citroen. Lo schianto ha provocato l’incendio immediato dei due veicoli principali. Le persone a bordo della Bmw sono riuscite a mettersi in salvo, riportando ferite considerate di media gravità, mentre per Cristian non c’è stato modo di uscire dall’abitacolo.

Intervento dei soccorsi e prime ipotesi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale: i pompieri hanno impiegato due autobotti per spegnere le fiamme, mentre gli agenti hanno ricostruito le dinamiche del sinistro. L’ipotesi ritenuta più probabile è quella del colpo di sonno: la vittima aveva terminato da poco il turno in ospedale e la sua auto avrebbe invaso la corsia opposta scontrandosi contro la Bmw.

La dinamica ricostruita: frontale e incendio immediato

L’allarme è scattato subito e sul posto sono arrivati vigili del fuoco, ambulanze e automedica, ma i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’operatrice sanitaria. Due autobotti sono state impiegate per domare le fiamme, mentre la Polizia locale ha isolato l’area per effettuare i rilievi e chiarire dinamica e responsabilità.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, quella di un possibile colpo di sonno, considerando che la donna aveva appena concluso un turno notturno in ospedale. Le altre due persone coinvolte sono state trasportate al Bufalini di Cesena in condizioni non critiche.

Due feriti e strada chiusa per ore

L’allarme nei pressi di Piangipane è scattato immediatamente e sul posto sono giunti i soccorsi, con due ambulanze e un’automedica oltre ai vigili del fuoco di Ravenna con una squadra e l’autobotte. Purtroppo, per l’Oss non c’è stato nulla da fare.

Altre due le persone rimaste ferite trasportate all’ospedale Bufalini di Cesena con codici di media gravità. Via Canala è rimasta chiusa al traffico per diverse ore per permettere le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della strada.

