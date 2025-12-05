Lady Tivù 2025, seconda edizione da record: sold out e guest d’eccezione a Grisignano di Zocco

Valerio Merola

L’evento del 7 dicembre e gli ospiti speciali

Si terrà domenica 7 dicembre alle ore 13 all’agriturismo La Ciacolada, presso il centro ippico Victory, a Grisignano di Zocco la seconda edizione del concorso di bellezza Lady Tivù, dedicato alle donne over 35.

Presentato dal noto conduttore ed autore televisivo Valerio Merola con la partecipazione straordinaria di Mauro Marin, vincitore del Grande Fratello 10, madrina dell’evento sarà Linda Cignani, l’eletta Lady Tivù 2024.

Le passerelle e le categorie in gara

Durante il grande pranzo-spettacolo le concorrenti si esibiranno a colpi di passerella con ben tre uscite votate (casual, elegante e a tema spettacolo/cinema/tv) contendendosi le numerose fasce a disposizione. Al termine, invece, ci sarà una ricca lotteria a premi.

La locandina dell’evento Lady Tv all’Agriturismo La Ciocolada

Il format e la giuria

Ideato dal press agent Mattia Pagliarulo, di cui ne è anche patron, il concorso è rivolto a tutte le donne dai 35 anni in su, senza alcun limite. In base alle età, le lady saranno divise in tre categorie: principesse, regine e imperatrici.

Ogni categoria avrà la sua vincitrice, a cui si aggiunge una trionfatrice assoluta: ovvero colei che avrà ottenuto il punteggio più alto assegnato dall’attenta e insindacabile giuria composta da Cindy Litz, Luca Carpitella, Enrico Cegalin, Francesco Gastaldello, Barbara Martini e Majori Mentor.

La Lady del pubblico e l’intrattenimento

Anche i commensali sceglieranno la loro lady preferita, denominata Lady Tivù del Pubblico, che voteranno durante il pranzo.

La musica e l’animazione sono curate da Beppe T-Voice. Fotografo ufficiale, Dino Juliani.

Sponsor dell’evento: il salone Planet Lady di Vicenza, l’azienda di integratori alimentari Vhansek Nutrition, LV Ottica di Padova e la casa editrice Pathos Edizioni di Torino.

Partners dell’evento: la Fioreria Trinco di Villa del Conte (PD), l’agenzia di moda e spettacolo Barbievents di Manerba del Garda (BS) e il talent show tutto al femminile Bravissima.

Tutto esaurito per la seconda edizione

I posti disponibili per le concorrenti sono già sold-out, così come le prenotazioni per assistere a questo lunch show.