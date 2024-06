Incidente Rosignano, il video choc dello schianto dell’auto al casello: ipotesi malore, dimessi i bimbi feriti

Sono le 13:10 di domenica 2 giugno, le auto sono in fila al casello di Rosignano, nel livornese, quando un’Honda Nera fuori controllo piomba sulle vetture ferme a folle velocità. Le telecamere del circuito di video sorveglianza ricostruiscono il drammatico incidente in cui hanno perso la vita 3 persone. Sull’asfalto non ci sono tracce di frenata. Non è da escludere l’ipotesi del malore del conducente.

Robert Friendrich Fendt era alla guida dell’auto che è piombata sulle auto in fila al casello di Rosignano: non c’è traccia di frenata

Immagini scioccanti. L’auto arriva senza frenare impatta con le altre automobili in coda. Nell’incidente hanno perso la vita Robert Friendrich Fendt (61 anni) alla guida dell’auto impazzita, la moglie Maria Cornelia Schubert (68 anni) e il fiorentino Marco Acciai (21 anni). Quest’ultimo era sul sedile del passeggero con la sorella 29enne alla guida, rimasta ferita. Si era diplomato due anni fa al Liceo Marco Polo di Firenze. Adorava i fumetti e i manga giapponesi e su TikTok e YouTube condivideva post che facevano riferimento alla sua passione. Si recava spesso al Lucca Comics.

Nell’incidente è deceduto il 21enne Marco Acciai che era in auto con la sorella

La sorella di Acciai è stata dimessa così come altre 5 persone rimaste ferite nel tamponamento tra auto al un casello dell’autostrada A12 di Rosignano Marittimo (Livorno). Tra i feriti anche i fratellini di 1 e 6 anni. la loro madre di 35, e il casellante, un 44enne di Cecina che ha visto l’Honda arrivare come un proiettile verso il casello. Un’immagine che resterà a lungo impressa nella sua mente.