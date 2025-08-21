Pippo Baudo: quanto vale il suo patrimonio e a chi andrà l’eredità

Pippo Baudo

Pippo Baudo: quanto vale il suo patrimonio?

Nell’arco della sua lunga e prestigiosa carriera da record Pippo Baudo ha accumulato un ingente patrimonio anche grazie a lungimiranti investimenti. Secondo quanto riportato dal Messaggero, il valore si aggira attorno ai 10 milioni di euro, tra compensi da Festival di Sanremo, contratti televisivi, diritti d’immagine e campagne pubblicitarie.

Non mancano investimenti immobiliari, sia a Roma sia in Sicilia, e partecipazioni societarie in aziende attive nel settore edile. La gestione oculata dei beni ha fatto sì che Baudo lasciasse un’eredità consistente ai suoi figli, Alessandro e Tiziana.

Quali sono gli immobili di Pippo Baudo a Roma?

A Roma, Baudo possedeva cinque unità immobiliari nel centro storico e nel quartiere Prati. Tra questi spicca l’appartamento in via della Giuliana, con sette vani e un valore stimato oltre 1 milione di euro.

In via della Vite, nel Rione Colonna, il conduttore aveva investito in quattro immobili distribuiti su un intero palazzo, per un totale di 12,5 vani e un valore di mercato di oltre 2 milioni di euro. Gli altri due appartamenti, rispettivamente al primo e secondo piano, valgono circa 780mila euro ciascuno.

In totale, solo gli immobili romani superano i 5 milioni di euro, senza considerare terreni e altre proprietà in Sicilia.

Quali beni possedeva in Sicilia

Oltre agli immobili nella Capitale, Baudo deteneva numerosi terreni in Sicilia: dieci appezzamenti a Noto, tra cui un mandorleto, due vigneti e altri terreni seminativi, per un valore catastale complessivo di 30mila euro. A Siracusa, invece, possedeva altri cinque terreni, oggi incolti, dal valore simbolico.

Inoltre, attraverso due partecipazioni del 20% ciascuna, Baudo era coinvolto nelle società San Rocco srl e Torre Grifo srl, attive nella costruzione di edifici residenziali e commerciali.

A chi andrà l’eredità di Pippo Baudo?

In assenza di notizie su un testamento specifico, la legge prevede che il patrimonio venga diviso tra i due figli, Alessandro e Tiziana. Alessandro, nato nel 1962 e riconosciuto ufficialmente solo nel 1996, vive oggi a Terni, dopo un lungo periodo di tempo trascorso in Australia, mentre Tiziana è sempre stata vicina al padre e alle sue attività televisive.

Il conduttore aveva espresso solo la volontà che i funerali si svolgessero a Militello, sua città natale, senza indicazioni particolari sulla suddivisione dei beni.

Il patrimonio di Pippo Baudo riflette la carriera straordinaria e gli investimenti lungimiranti di uno dei volti più iconici della televisione italiana. La divisione tra i figli appare lineare secondo la legge, ma il mistero su eventuali disposizioni testamentarie potrebbe riservare ancora qualche sorpresa.