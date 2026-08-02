Strage sulla Terni-Rieti sale a sei il bilancio delle vittime: chi erano le persone morte nello schianto tra bus e camper

Il pullman coinvolto nello scontro mortale sulla Terni Rieti

Colli sul Velino (Rieti), il drammatico incidente sulla Statale 79 al confine con l’Umbria ha coinvolto un autobus, un camper e tre auto: 4 feriti sono in gravissime condizioni

Si aggrava il bilancio del gravissimo incidente avvenuto nel pomeriggio di domenica lungo la Strada Statale 79 Ternana, tra Colli sul Velino, in provincia di Rieti, e il confine con l’Umbria. Le vittime sono ora sei, mentre decine di persone sono rimaste ferite nello scontro che ha coinvolto un autobus, un camper e tre automobili.

Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, tra i morti ci sono i due conducenti del pullman e due passeggeri dell’autobus, oltre alle due persone che viaggiavano sul camper, completamente distrutto nell’impatto.

Lo schianto frontale sulla Statale 79

L’incidente si è verificato nel tratto della superstrada Terni-Rieti compreso tra gli svincoli di Colli sul Velino e Piediluco, nei pressi del Lago di Ventina e dell’uscita della galleria di Greccio.

Secondo la prima ricostruzione della Polizia Stradale di Rieti, che sta conducendo le indagini insieme ai colleghi di Terni, il camper, che viaggiava in direzione Terni, avrebbe invaso la corsia opposta per cause ancora da accertare.

In quel momento sopraggiungeva il pullman diretto verso Rieti. L’impatto frontale è stato violentissimo e non ha lasciato scampo agli occupanti del camper.

Dopo il primo schianto sono rimaste coinvolte anche tre automobili. Una di queste si è ribaltata, mentre le altre non sono riuscite a evitare la collisione.

La dinamica resta comunque al vaglio degli investigatori e sarà ricostruita attraverso i rilievi effettuati sul posto.

Sei morti e decine di feriti

Il bilancio è tra i più pesanti registrati negli ultimi mesi sulle strade italiane.

Le vittime sono sei: i due autisti del pullman, due passeggeri dell’autobus e i due occupanti del camper.

I feriti sono almeno 27, anche se il numero è stato aggiornato nel corso delle ore successive all’incidente.

Quattro persone sono state trasportate in codice rosso con le eliambulanze negli ospedali Gemelli di Roma e Santa Maria di Terni, mentre gli altri feriti, classificati con codici gialli e verdi, sono stati distribuiti tra gli ospedali di Rieti, Terni e Foligno.

Molti passeggeri del pullman hanno riportato traumi e contusioni, oltre a un forte stato di choc per quanto accaduto.

Imponente macchina dei soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti numerosi mezzi di emergenza.

Oltre alle ambulanze del 118 e alle eliambulanze provenienti da Lazio e Umbria, hanno operato i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale, i Carabinieri, il personale Anas e la Protezione Civile, che ha allestito anche un campo base per assistere le persone coinvolte.

Le operazioni di soccorso sono risultate particolarmente complesse a causa della violenza dell’impatto, che ha completamente distrutto il camper e disseminato detriti lungo la carreggiata.

Strada chiusa e traffico deviato

Per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi incidentati, la Statale 79 Ternana è stata chiusa in entrambe le direzioni.

Anas ha disposto la deviazione del traffico agli svincoli di Colli sul Velino e Piediluco, con pesanti ripercussioni sulla viabilità e lunghe code lungo le arterie alternative.

Le operazioni di ripristino della carreggiata proseguiranno fino al completamento degli accertamenti tecnici.

Indagini aperte sulla dinamica

La Procura competente seguirà gli sviluppi dell’inchiesta per chiarire con precisione le cause dell’incidente.

Gli investigatori dovranno verificare che cosa abbia provocato l’invasione della corsia opposta da parte del camper e se vi siano stati altri fattori che possano aver contribuito al drammatico impatto.

Nel frattempo il pensiero resta rivolto alle sei vittime e alle decine di persone rimaste ferite in uno dei più gravi incidenti stradali avvenuti quest’anno tra Lazio e Umbria.