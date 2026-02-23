Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Attualità

Sanremo, van della troupe de La Volta Buona tamponato: band ribaltata e grande paura

DiRedazione

Pubblicato: 23 Feb, 2026 - ore: 21:17 #incidente, #La volta buona, #Sanremo
La giornalista Rosanna Cacio ha ricostruito il terribile impattoLa giornalista Rosanna Cacio ha ricostruito il terribile impatto

Il racconto di Rosanna Cacio

Domenica 22 febbraio, lungo la A10, all’interno di una galleria autostradale, il van su cui viaggiavano l’inviata Rosanna Cacio, due autori e un filmmaker ha tamponato un’altra auto che trasportava i componenti della band toscana Animeniacs. L’urto ha provocato il ribaltamento del veicolo dei musicisti.

Immediati i soccorsi: la troupe di Rai 1 è rimasta illesa, mentre dei quattro musicisti a bordo, una ragazza è riuscita a uscire autonomamente, e gli altri tre sono stati liberati dai vigili del fuoco. Nessuno ha riportato ferite gravi.

Come è avvenuto l’incidente?

Secondo il racconto di Rosanna Cacio, poco prima dello schianto aveva chiesto all’autista di rallentare: «Il nostro autista andava un po’ veloce, gli abbiamo anche detto di andare un po’ più piano».

Poi l’impatto: «In piena galleria il nostro van ha tamponato un altro mezzo che è schizzato via e si è ribaltato».

Tre componenti degli Animeniacs sono riusciti a uscire dai finestrini posteriori del veicolo capovolto, mentre una ragazza è rimasta incastrata e ha riportato una frattura scomposta a una vertebra. È stata operata nei giorni successivi. Come la troupe de La Volta Buona la meta era Sanremo per il Festival.

Il racconto di chi c’era: paura e adrenalina

Cacio ha definito la scena «davvero agghiacciante»: «Quando ho visto la macchina ribaltata ho pensato che fossero tutti morti».

Nonostante lo spavento e le ferite della compagna di band, i musicisti hanno deciso di esibirsi comunque sul palco dello show organizzato da Mondadori e TV Sorrisi e Canzoni, con collari e cerotti, per “riscattarsi dopo lo spavento, come se fosse la loro giornata numero uno di una nuova vita”, ha spiegato il cantante Daniel Fantini.

La troupe torna in onda senza intoppi

Lunedì 23 febbraio, nonostante il grave spavento, Rosanna Cacio è apparsa regolarmente in onda, raccontando il Festival di Sanremo come previsto.

«Siamo qui a raccontarlo, questo è l’importante», ha dichiarato la giornalista. «Poteva essere davvero una tragedia».

Il messaggio è chiaro: professionalità e resilienza hanno prevalso sulla paura, trasformando un episodio drammatico in un racconto di sopravvivenza e determinazione.

Sicurezza in autostrada e piccoli imprevisti: una giornata che poteva finire male

L’incidente evidenzia ancora una volta quanto un semplice trasferimento possa trasformarsi in un momento critico. La presenza di gallerie, velocità sostenuta e mezzi multipli in transito rende gli spostamenti lungo la A10 particolarmente delicati.

Per fortuna, la prontezza di riflessi di Rosanna Cacio, la rapidità dei soccorsi e l’intervento dei vigili del fuoco hanno evitato il peggio. Nessun decesso, nessuna tragedia. Solo adrenalina, paura e un grande spavento.

Il Festival di Sanremo continua: cronaca e spettacolo a braccetto

Nonostante l’episodio, la macchina organizzativa del Festival non si è fermata. La troupe di La Volta Buona ha ripreso regolarmente il lavoro, portando in onda servizi, interviste e aggiornamenti in diretta.

Lo show prosegue, e il racconto di questa vicenda resterà come uno degli episodi più intensi di questa edizione, a testimonianza di quanto il mondo della televisione, tra spettacolo e cronaca, possa trasformarsi in una prova di resistenza reale.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Attualità

Michelle Hundley Smith ritrovata viva dopo 24 anni: la mamma scomparsa nel 2001 ora chiede di non essere cercata

Feb 23, 2026 Renato Valdescala
Attualità

Bimbo di 5 anni soffocato da un wurstel a Sestu: morto Lorenzo Corona, inutili 40 minuti di rianimazione

Feb 23, 2026 Redazione
Attualità

Carmelo Cinturrino fermato per l’omicidio di Abderrahim Mansouri: avrebbe “costruito” la scena del crimine

Feb 23, 2026 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Attualità

Sanremo, van della troupe de La Volta Buona tamponato: band ribaltata e grande paura

Gossip e TV

Lo Stato delle Cose chiude su Rai3: Massimo Giletti si ferma tra polemiche sul budget e smentite

Attualità

Michelle Hundley Smith ritrovata viva dopo 24 anni: la mamma scomparsa nel 2001 ora chiede di non essere cercata

Notizie Audaci

Napoli, Atalanta-Napoli in tv e il rigore negato: lei lo accoltella durante la partita

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.