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Turbigo, travolge e uccide un ciclista di 76 anni e fugge: rintracciato poche ore dopo, era positivo ad alcol e droga

DiRedazione

Pubblicato: 26 Lug, 2026 - ore: 14:58 #incidente, #Turbigo
Tragico incidente sulla strada stradale GallarateseTragico incidente sulla strada stradale Gallaratese

Milano, decisiva la segnalazione di un cittadino e il sistema di lettura targhe

Un ciclista di 76 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto lungo la strada provinciale 341 Gallaratese, a Turbigo, nell’Alto Milanese. Alla guida della vettura c’era un 35enne italiano, che dopo l’impatto non si è fermato a prestare soccorso ed è fuggito.

La sua fuga è durata poche ore. Grazie al lavoro dei carabinieri della Sezione Operativa di Legnano e della Stazione di Cuggiono, supportati dall’analisi del sistema di lettura delle targhe e dalla segnalazione di un cittadino, l’uomo è stato rintracciato e arrestato con le accuse di omicidio stradale e omissione di soccorso.

L’investimento mortale sulla Provinciale 341

L’incidente è avvenuto intorno alle 3.30 della notte tra sabato e domenica lungo la provinciale 341, nel territorio di Turbigo.

La vittima è Francesco Calderaro, 76 anni, residente a Galliate, in provincia di Novara. L’anziano stava percorrendo la strada in bicicletta quando è stato travolto violentemente dall’automobile.

L’impatto non gli ha lasciato scampo. I soccorritori intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

La fuga e la caccia al pirata della strada

Dopo lo schianto, il conducente dell’auto ha scelto di allontanarsi senza fermarsi ad assistere il ciclista ferito né chiamare i soccorsi.

Le indagini sono partite immediatamente. Attraverso il sistema di rilevazione delle targhe, i militari sono riusciti a individuare rapidamente il veicolo coinvolto nell’investimento.

Contemporaneamente è arrivata una segnalazione decisiva: un cittadino aveva notato due persone vagare in stato confusionale nel centro di Turbigo, poco distante dal luogo della tragedia.

Positivo ad alcol e sostanze stupefacenti

I carabinieri hanno raggiunto il punto indicato e hanno identificato il conducente, un 35enne italiano, meccanico presso l’azienda Leonardo, che si trovava insieme alla compagna.

Sottoposto agli accertamenti previsti dalla legge, l’uomo è risultato positivo sia all’alcol sia alle sostanze stupefacenti.

Alla luce degli elementi raccolti, la Procura di Busto Arsizio ha disposto il suo arresto.

Le accuse e le indagini

Il 35enne dovrà ora rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso.

Gli investigatori stanno ricostruendo nel dettaglio la dinamica dell’incidente per accertare velocità del veicolo, condizioni della carreggiata e ogni altro elemento utile all’inchiesta.

Intanto la comunità di Galliate e quella di Turbigo piangono Francesco Calderaro, l’ennesima vittima della strada in un incidente aggravato dalla fuga del conducente, poi rintracciato poche ore dopo grazie al lavoro investigativo dei carabinieri e alla collaborazione di un cittadino.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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