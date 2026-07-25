Barbara d’Urso verso Ballando con le Stelle? Il retroscena che cambia tutto e la giuria pronta a rivoluzionarsi

Barbara d'Urso

L’indiscrezione rilancia il futuro della conduttrice: dopo l’addio a Mediaset sarebbe vicinissima a un ruolo inedito nello show di Milly Carlucci

Per mesi è sembrata soltanto una delle tante indiscrezioni destinate a rimanere tali. Ora, però, il ritorno di Barbara d’Urso in televisione potrebbe essere davvero vicino. Secondo le ultime indiscrezioni, la conduttrice sarebbe a un passo dall’entrare nel cast di Ballando con le Stelle, ma non come concorrente.

L’ex volto simbolo di Mediaset, infatti, sarebbe destinata a una veste completamente nuova: quella di giurata dello storico programma del sabato sera di Rai 1, condotto da Milly Carlucci.

L’indiscrezione che riaccende il futuro televisivo di Barbara D’Urso

A rilanciare la notizia è Dagospia, attraverso il giornalista Giuseppe Candela, secondo cui la trattativa sarebbe ormai in una fase molto avanzata.

Dopo le smentite arrivate nei mesi scorsi da ambienti Rai, lo scenario sarebbe cambiato sensibilmente nelle ultime settimane. Le quotazioni della conduttrice sarebbero cresciute fino a renderla una delle principali candidate per entrare nella squadra dello show.

Al momento non sono arrivate conferme ufficiali né da Barbara d’Urso né dalla produzione del programma.

Il possibile effetto domino nella giuria

Dietro questa operazione ci sarebbe un importante riassetto interno.

Secondo le indiscrezioni, il cambiamento sarebbe legato all’uscita di Selvaggia Lucarelli, destinata a una nuova esperienza televisiva. Il suo possibile passaggio ad altri progetti avrebbe aperto uno spazio nella giuria di Ballando con le Stelle.

L’eventuale arrivo della D’Urso, tuttavia, non rappresenterebbe una semplice sostituzione. Sempre secondo Dagospia, Milly Carlucci starebbe lavorando a un rinnovamento più ampio del cast, con altre novità che potrebbero essere ufficializzate nelle prossime settimane.

Dall’addio a Mediaset alla possibile rinascita in Rai

Per Barbara D’Urso sarebbe un ritorno particolarmente significativo.

Dopo la conclusione della lunga esperienza a Mediaset, dove per anni ha condotto programmi come Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live – Non è la D’Urso, la presentatrice è rimasta lontana dalla conduzione televisiva.

L’interruzione del rapporto con l’azienda nel 2023 aveva aperto una lunga fase caratterizzata da indiscrezioni, ipotesi di nuovi progetti e contenziosi legati alla fine della collaborazione.

Negli ultimi mesi la conduttrice è tornata sul piccolo schermo soltanto in alcune apparizioni televisive, mentre il suo futuro continuava a essere oggetto di numerose speculazioni.

Una scelta che farebbe discutere il pubblico

L’eventuale ingresso di Barbara d’Urso nella giuria rappresenterebbe uno dei cambiamenti più rilevanti nella storia recente di Ballando con le Stelle.

Abituata a guidare programmi di intrattenimento, la conduttrice si troverebbe questa volta a giudicare le esibizioni dei concorrenti, assumendo un ruolo completamente diverso rispetto a quello ricoperto per oltre trent’anni in televisione.

Una scelta destinata, inevitabilmente, a dividere il pubblico tra chi vede nella D’Urso un valore aggiunto per il programma e chi preferirebbe una linea di continuità con la giuria storica.

Per ora nessuna conferma ufficiale

Nonostante l’insistenza delle indiscrezioni, da Viale Mazzini non sono arrivate comunicazioni ufficiali.

Se la trattativa dovesse andare in porto, il ritorno di Barbara d’Urso segnerebbe uno degli eventi televisivi più attesi della prossima stagione e uno dei colpi di mercato più importanti dell’autunno televisivo.

Per conoscere la composizione definitiva della giuria bisognerà attendere ancora qualche settimana, quando Rai presenterà ufficialmente il cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle.