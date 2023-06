Coppia travolta sulle strisce pedonali a Volvera, morto 22enne: conducente positivo al test di alcol e droga

Dramma a Volvera, in provincia di Torino, per un giovanissima coppia che è stata travolta sulle strisce pedonali da una Bmw che procedeva ad alta velocità all’incrocio tra via Bruino e Strada Orbassano.

Volvera, Mattia Rocco Casazzo è deceduto dopo essere stato sbalzato per 40 metri, ferita la fidanzata

Un violento impatto che è risultato fatale al 22enne Mattia Rocco Casazzo che è morto sul colpo dopo essere stato sbalzato per quaranta metri. La fidanzata, una 18enne, è stata trasportata d’urgenza all’Ospedale San Luigi di Orbassano per una frattura alla spalla destra.

L’incidente si è verificato intorno alle 23 di giovedì 15 giugno. Secondo una prima ricostruzione il conducente della Bmw, il 24enne Andrea Boggia, ha sorpassato una Dacia Duster ma non si è accorto che i due giovani di Volvera stavano attraversando la strada e li ha investiti.

Sorpasso fatale sulle strisce pedonali: 24enne arrestato per omicidio stradale

In un primo momento il giovane non si è fermato, poi, dopo una ventina di minuti, è tornato a piedi sul luogo dell’incidente. É stato arrestato per omicidio stradale dopo aver investito due pedoni. È emerso che al momento dell’accaduto il 24enne era sotto l’influenza di sostanze alcoliche e stupefacenti.

I carabinieri hanno eseguito tutti gli accertamenti del caso e hanno proceduto all’arresto di Boggia che è in attesa di essere interrogato e processato dall’Autorità Giudiziaria. Sono in corso indagini per determinare le circostanze esatte dell’incidente e accertare eventuali responsabilità aggiuntive