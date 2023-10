Torino, 16enne travolta e uccisa sulle strisce mentre andava a scuola: ‘Incrocio pericoloso’

Una 16enne di origini ucraine è morta a Torino investita da un’auto, in Corso Casale, in zona Madonna del Pilone. L’incidente mortale è avvenuto intorno alle 6:50 di venerdì 20 ottobre. Emilia Maidaska si stava recando a scuola quando è stata travolta.

Incidente mortale in Corso Casale, il conducente ha soccorso la ragazza dopo il violento impatto

Secondo le prime informazioni stava attraversando la strada sulle strisce pedonali sotto una pioggia battente. Il conducente della Volkswagen Bora si è fermato immediatamente, ma per la ragazza non c’è stato nulla da fare con gli operatori del 118 che non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Sul posto della polizia municipale che indaga sulla dinamica dell’incidente.

Al momento del violento impatto la visibilità era ridotta dal violento temporale che si stava abbattendo sulla città ma sarà rilevante verificare se l’automobilista rispettasse i limiti di velocità e viaggiasse con i dispositivi di luminosità accesi. La vettura aveva lo specchietto anteriore sinistro rotto, così come il paraurti dallo stesso lato e il parabrezza appariva incrinato.

La 16enne ucraina era ospite di una comunità per minori, i residenti hanno segnalato più volte la pericolosità dell’incrocio

Emilia Maidaska, di origini ucraine, si trovava a Torino senza genitori ed era ospite di una comunità per minori e donne del capoluogo piemontese con sede proprio in Corso Casale. Le autorità stanno cercando di mettersi in contatto con una zia che risiede in città. Diversi residenti hanno segnalato più volte la pericolosità della strada con auto che viaggiano a velocità sostenuta e che spesso non rispettano il rosso al semaforo.

In particolare si erano mobilitati i genitori dell’associazione Crescendo per evidenziare la criticità dell’attraversamento. “Alcune settimane fa un ragazzino delle comunità è stato investito nello stesso punto, fortunatamente senza conseguenze” – ha riferito una delle responsabili.