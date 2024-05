Buon onomastico Mattia, immagini di auguri da condividere sui social

Si festeggia oggi, 14 maggio, San Mattia apostolo. Secondo il libro degli Atti degli Apostoli fu uno dei 70 discepoli di Gesù e lo seguì fino al Battesimo ad opera di San Giovanni Battista fino all’Ascensione. Dagli atti si evince che l’Apostolo Pietro propose all’assemblea dei fratelli di scegliere uno tra loro per prendere il posto del traditore Giuda Iscariota nel collegio apostolico. Nella circostanza furono proposti i discepoli Giuseppe, chiamato Barsaba, e Mattia e la preferenza cadde su quest’ultimo al termine di un sorteggio.

Fu sorteggiato per prendere il posto di Giuda Iscariota

Le informazioni relative alla morte ed alla vita di Mattia sono vaghe e contraddittorie. Da quanto si apprende da Niceforo l’apostolo predicò prima in Giudea o in Etiopia e quindi fu crocifisso. Ci sono altre fonti che riferiscono del martirio subito da Mattia a Gerusalemme fino alla decapitazione con un’alabarda (diventato suo simbolo iconografico). Ricostruzione che non ha trovato sufficienti riscontri storici. Le reliquie di Mattia sono contenute in un’arca marmorea nel transetto dalla basilica di Santa Giustina a Padova, a poca distanza dall’arca dell’evangelista San Luca.

Il significato del nome. Mattia deriva dal greco biblico “Matthias”, composto dai termini “mattath” (dono) e “Yah” (abbreviazione di YHWH, il nome ebraico di Dio).

Buon onomastico Mattia: immagini da inoltrare su WhatsApp

Oggi 14 maggio in occasione della ricorrenza di San Mattia in tanti cercheranno di sorprendere i propri cari, gli amici e i colleghi di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare buon onomastico Mattia.

Di seguito riportiamo alcune gif e immagini di auguri di buon onomastico da inviare oggi 14 maggio su WhatsApp a tutti coloro che sono stati battezzati con il nome di Mattia.