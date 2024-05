Attentato Robert Fico: il video del drammatico momento della sparatoria, fermato 71enne di sinistra

Il primo ministro slovacco Robert Fico è stato ferito in una sparatoria al termine di una riunione del governo nella città di Handlova. Secondo quanto riferito dai media locali sarebbe stato colpito all’addome, al petto e ad un arto da almeno 3-4 colpi d’arma da fuoco per poi essere trasportato in eliambulanza all’ospedale Roosvelt a Banská Bystrica. L’autore dell’attentato, un 71enne, è stato fermato.

Robert Fico è stato raggiunto da alcuni colpi d’arma da fuoco mentre salutava la folla ad Handlova

Secondo una prima ricostruzione il premier era uscito a salutare la folla quando sono stati sparati dei colpi d’arma da fuoco. L’area antistante la Casa della Cultura a Handlova dove si è tenuta la riunione del governo è stata evacuata. “Fico sta lottando per la vita” – si legge in una nota dell’ufficio del premier pubblicata sui social. Sarebbe stato un uomo di 71 anni a sparare oggi al premier slovacco Robert Fico. A scriverlo sono diversi media slovacchi. Secondo il portale Denník N, il sospetto attentatore – arrestato immediatamente dopo gli spari – è nato nel 1953 e ha utilizzato una pistola legalmente posseduta. Per la tv Joj, l’uomo sarebbe originario della cittadina di Levice.

Robert Fico

Fermato l’attentatore: ‘Un uomo di sinistra che pubblicava poesie’

Il portale web aktuality.sk identifica l’attentatore come “un uomo di sinistra di 71 anni, JC Bran” che tra l’altro avrebbe “pubblicato diverse raccolte di poesie” e “nel 2016 ha lavorato per un servizio di sicurezza privato”. Al momento non ci sono conferme ufficiali sull’identità del sospetto attentatore e non si conoscono le possibili motivazioni dell’attacco. Nel frattempo il Consiglio nazionale di Bratislava ha precisato che saranno adottate “misure per la sicurezza dei deputati, perché molti di loro hanno espresso preoccupazione”.

Der Moment des Attentats:

Der Premierminister der Slowakei Robert Fico soll sich in einem ernsten Zustand befinden, aber aktuell stabil sein.

Täter? Schriftsteller Juraj Cintula (71), Anhänger der linksliberalen Partei Progressive Slowakei.

Motiv: Hass auf Fico und seine Politik. pic.twitter.com/7jo1rz3bkY — Zentrale Ermittlungsstelle (@ZentraleV) May 15, 2024