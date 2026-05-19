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Esce per fare la spesa e sparisce, sei giorni dopo il ritrovamento della cantante Inder Kaur: cosa sospetta la polizia

DiRedazione

Pubblicato: 19 Mag, 2026 - ore: 23:39 #Inder Kaur, #Yashinder Kaur
Yashinder KaurYashinder Kaur

L’auto trovata con tracce di sangue e il nome dell’ex tornato dall’estero poco prima della scomparsa: il caso scuote il Punjab

Doveva essere una breve uscita serale, ma non è più tornata a casa. Si è conclusa in modo drammatico la vicenda di Inder Kaur, conosciuta anche come Yashinder Kaur, cantante emergente della scena musicale punjabi, trovata morta sei giorni dopo la sua scomparsa nello Stato indiano del Punjab.

Il corpo della donna è stato recuperato nel canale Neelon, nei pressi del villaggio di Kuba, mentre poco distante gli investigatori hanno ritrovato anche la sua automobile, una Ford Figo, all’interno della quale sarebbero state rilevate tracce di sangue.

Ora le indagini stanno cercando di ricostruire cosa sia successo nelle ore successive alla sua uscita da casa.

L’ultima uscita e il cellulare diventato irraggiungibile

Secondo quanto riferito dalla famiglia agli investigatori, la sera del 13 maggio Inder Kaur era uscita intorno alle 20.30 dicendo che sarebbe andata a fare la spesa.

Da quel momento il telefono avrebbe smesso di essere raggiungibile.

Dopo il mancato rientro, i familiari hanno iniziato autonomamente le ricerche e poco dopo hanno sporto denuncia.

Secondo il racconto fornito alla polizia dal fratello della cantante, i sospetti si sarebbero concentrati quasi subito su una persona che avrebbe avuto un legame sentimentale con la donna.

Il rapporto finito, il rifiuto e il viaggio che ora viene verificato

Secondo la ricostruzione riportata dalla polizia locale, la cantante avrebbe avuto in passato una relazione con Sukhwinder Singh, residente in Canada.

La relazione sarebbe terminata e, secondo quanto sostenuto dalla famiglia, la donna avrebbe rifiutato l’ipotesi di matrimonio.

Gli investigatori ritengono che proprio questo elemento debba essere approfondito.

Secondo quanto riferito dalla polizia, l’uomo sarebbe arrivato in India passando dal Nepal il 29 aprile e avrebbe lasciato nuovamente il Paese il 13 maggio, giorno della scomparsa della cantante.

Al momento queste circostanze fanno parte dell’attività investigativa in corso.

Il ritrovamento dell’auto e la pista seguita dagli investigatori

Uno dei dettagli che ora viene considerato centrale riguarda il luogo del ritrovamento.

L’automobile della donna è stata trovata vicino al canale dove è stato recuperato il corpo.

All’interno del veicolo sarebbero state individuate tracce ematiche e le prime verifiche starebbero orientando gli accertamenti sull’ipotesi che l’aggressione possa essere avvenuta proprio lì, prima che il corpo venisse successivamente abbandonato.

Le autorità hanno già arrestato il padre dell’uomo indicato dalla famiglia e un’altra persona coinvolta nell’inchiesta, mentre proseguono le attività per rintracciare il principale indagato.

Dalla musica ai social: chi era Inder Kaur

Inder Kaur era considerata una delle giovani voci in crescita nel panorama musicale regionale punjabi.

Negli ultimi anni aveva costruito una presenza sempre più riconoscibile anche sui social e aveva pubblicato diversi brani che le avevano dato visibilità nel circuito locale.

Tra i titoli più conosciuti figurano Sone Di Chirhi, Jija, Sohna Lagda e Desi Sirre Da.

La sua morte ha generato forte attenzione nel Punjab e acceso nuove polemiche sulla rapidità degli interventi dopo le denunce di scomparsa.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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