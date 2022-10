Orrore in India, coppia e presunto santone violentano, fanno a pezzi e mangiano i resti di due donne

Un trio dell’orrore è stato arrestato in India dalla polizia del Kerala con l’accusa di aver torturato, ucciso e mangiato le parti del corpo di due donne. Hanno confessato di aver ucciso le vittime per soddisfare desideri sessuali .

Arrestati in India un uomo che aveva già scontato una pena per violenza sessuale ed una coppia

Muhammad Shafi, una sorta di santone, aveva già scontato una pena per aver abusato una donna di 75 anni, Bhagaval Sing, poeta haiku e proprietario di una sala massaggi, e sua moglie, Laila Singh, che ha aiutato a gestire l’attività, sono accusati di sacrificio umano, tortura, omicidio, smembramento e consumo parziale di carne due donne 50enni, Padmam e Rosly. Mercoledì 12 ottobre sono stati ascoltati dalla polizia del Kerala.

La polizia sta verificando se il trio dell’orrore ha commesso altri omicidi. L’allarme è stato lanciato dalla sorella di Padmam che ha riferito alla polizia che non riusciva più a rintracciare la congiunta e che l’ultima volta era stata vista il 26 settembre nell’auto di Shafi.

Si ritiene che Shafi abbia fatto da mentore alla coppia e tutti e tre affermano che ha avuto una relazione sessuale con Laila, di solito in presenza di suo marito . Secondo la ricostruzione degli inquirenti sarebbe stato Shafi ad uccidere Padmam mentre Laila è accusata di aver decapitato Rosly con il marito che, in una macabra escalation, ha provveduto a tagliarle il seno. Il tutto sarebbe collegato ad un orribile rituale come raccontato agli investigatori. La donna ha ammesso di aver mangiato la carne di Rosly con la promessa di prosperità finanziaria e che suo marito aveva consumato le parti intime di Padmam per mantenere la sua giovinezza.

Hanno raccontato di aver mangiato parti delle vittime per un rituale propiziatorio di ricchezza ed eterna giovinezza

Secondo quanto riferito dai media indiani Muhammad Shafi è uno psicopatico, uno che per ottenere piacere è disposto a fare qualsiasi cosa ha spiegato il commissario di polizia del Kerala all’India Times. Apparentemente ha attirato i Singh pubblicizzando aiuti finanziari su una pagina fake attivata su Facebook manifestando un fittizio e falso interesse per la poesia giapponese. Gli omicidi sarebbero avvenuti il ​​6 giugno e il 26 settembre.