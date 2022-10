GF Vip, ex tronista di Uomini e Donne avrebbe già iniziato la quarantena per entrare in casa

Nuovi inquilini si apprestano ad occupare la casa del GF Vip che ha perso prematuramente per strada alcuni protagonisti tra squalifiche e ritiri. Tra l’altro nel corso della puntata di lunedì 17 ottobre sarà deciso il destino di Amaurys Perez che durante l’ultima puntata si è lasciato scappare un’imprecazione durante lo spazio dedicato a Luca Salatino.

Amaurys Perez viaggia verso la squalifica al GF Vip per bestemmia

L’ex pallanuotista viaggia verso la squalifica per bestemmia dopo che analogo provvedimento è stato preso per Ginevra Lamborghini per il caso Marco Bellavia, ritiratosi per la situazione di disagio che stava attraversando. Vicenda per la quale è finito fuori gioco anche Giovanni Ciacci. Subito dopo si è ritirata anche Sara Manfuso mentre Gegia è stata eliminata nel corso della puntata di giovedì 13 ottobre.

Secondo alcune indiscrezioni ci sarebbero già dei vipponi in pole per entrare nella casa più spiata dagli italiani e qualcuno avrebbe iniziato già la quarantena. Tra queste, secondo l’esperto di gossip Amedeo Venza, c’è l’ex tronista di Uomini e Donne Teresa Langella che in estate era già stata indicata tra le possibili protagoniste.

Teresa Langella pronta ad entrare nella casa del GF Vip: avrebbe già iniziato la quarantena

Con qualche settimana di ritardo potrebbe varcare la porta rossa del Grande Fratello Vip. Con lei dovrebbero entrare almeno altri due vipponi. Teresa Langella ha partecipato anche a Temptation Island come tentatrice avvicinandosi ad Andrea Celentano. In quella circostanza incrociò Andrea Dal Corso che è stata poi la sua scelta a Uomini e Donne.