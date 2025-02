Jhoanna Nataly Quintanilla Valle scomparsa da 12 giorni: ‘Era depressa, pensavo fosse da un’amica’

Jhoanna Nataly Quintanilla Valle

È scomparsa da ormai 12 giorni Jhoanna Nataly Quintanilla Valle, una 40enne di origini salvadoregne di cui si sono perse le tracce il 24 gennaio. La donna, che pare non abbia familiari in Italia, abitava in zona Bocconi, a Milano, con il compagno, un connazionale di 48 anni.

La Procura ha aperto un’inchiesta per la scomparsa di Jhoanna Nataly Quintanilla Valle

È stato proprio lui, una settimana dopo la sua scomparsa, a formalizzare la denuncia ai carabinieri della stazione di Musocco, parlando di un allontanamento volontario forse per via di alcune sue fragilità. L’allarme, a quel punto, era già stato lanciato da alcuni giorni dalla datrice di lavoro, un medico dal quale Jhoanna era impegnata come babysitter.

Non avendo sue notizie da un po’ di tempo, dopo che tra l’altro non si era presentata al lavoro, la donna ha quindi fatto una prima segnalazione di scomparsa. La Procura di Milano ha aperto oggi un fascicolo a carico di ignoti per istigazione al suicidio, così da proseguire con tutti gli accertamenti del caso.

Il compagno: ‘Era strana, parlava della morte’

Quando ha denunciato la sparizione, il compagno con il quale la 40enne stava da sei anni ha fatto riferimento, in sostanza, a una sorta di disagio di cui avrebbe sofferto. “Era strana, parlava della morte in generale e della solitudine che provava in quanto lontana dalla sua famiglia. Soffriva per il fatto che io avevo dei figli nati da una precedente relazione. Io purtroppo – ha detto -, superficialmente non ho dato peso a queste parole, non sono stato in grado di rassicurarla né confortarla”. A La vita in diretta ha riferito di aver denunciato una settimana dopo perché pensava che fosse da un’amica. “Non abbiamo litigato, era depressa” – ha detto Pablo.

Sempre stando ai racconti dell’uomo, la sera prima della scomparsa l’avrebbe vista riordinare i vestiti nell’armadio, come se si stessi preparando a lasciare l’appartamento. Al risveglio in piena notte, poi, si sarebbe accorto che lei non c’era e che mancavano anche delle valigie, i documenti e il cellulare.

Il telefono spento da giorni

Il telefono, che Jhoanna avrebbe quindi con sé, risulta spento da giorni. Anche l’associazione Penelope Lombardia ha diffuso la notizia della scomparsa, descrivendo la donna come alta 1 metro e 60, del peso di 65 chili, con gli occhi castano scuro ei capelli biondi. “Potrebbe essere in difficoltà”, si legge nell’appello.

“Non ha famiglia in Italia e le amiche non hanno sue notizie e non riescono a mettersi in contatto con lei! Chiunque abbia informazioni ci contatti!”. Proseguono intanto le indagini coordinate dall’aggiunta Letizia Mannella e dalla pm Alessia Menegazzo e condotte dei carabinieri. Gli investigatori potrebbero sentire nuovamente il compagno per ulteriori dettagli.