Saffron Cole-Nottage: intrappolata tra gli scogli, mamma 32enne muore davanti ai soccorritori

Saffron Cole Nottage

Dramma nel Regno Unito, dove Saffron Cole-Nottage, 32 anni, ha perso la vita in un tragico incidente sulla spiaggia di Lowestoft, nella contea del Suffolk. La giovane madre è inciampata tra gli scogli ed è rimasta intrappolata, senza possibilità di liberarsi. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, la donna è annegata davanti ai loro occhi.

Il tempestivo intervento dei soccorritori a Suffolk

Secondo quanto riportato dall’East Anglian Daily Times, l’incidente è avvenuto la sera di domenica 2 febbraio. Una chiamata di emergenza è stata ricevuta alle 20:03, segnalando la presenza di una persona finita in mare nei pressi di The Esplanade. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli ufficiali di soccorso della Guardia Costiera, l’East of England Ambulance Service e l’East Anglian Air Ambulance. Purtroppo, ogni tentativo di salvataggio è risultato vano.

Una tragedia inspiegabile

Un portavoce della polizia ha dichiarato che la morte della giovane madre, originaria del Kent, è al momento considerata inspiegabile, anche se non vi sarebbero elementi che facciano pensare a circostanze sospette. Le autorità stanno preparando un fascicolo per il medico legale, il cui esame aiuterà a chiarire con precisione la dinamica della tragedia.

Il dolore della comunità e il cordoglio sui social

La morte di Saffron Cole-Nottage ha scosso profondamente la comunità e i suoi cari. Sui social media sono stati condivisi numerosi messaggi di cordoglio e affetto. Tra questi, un’amica ha scritto: “La mia bellissima migliore amica avrà per sempre 32 anni. Mi mancherai per sempre, il dolore è insopportabile. Ti amo, Saffron Cole-Nottage.”

Inoltre, fiori e tributi sono stati lasciati sul luogo dell’incidente. Tra i messaggi più toccanti, uno recita: “Mamma bellissima, ti amo con tutto il cuore”, mentre un altro afferma: “Sarai per sempre ricordata da tantissime persone.”

Una morte tragica e un caso da chiarire

La tragedia di Saffron Cole-Nottage ha sollevato numerose domande, ma le autorità escludono per il momento elementi sospetti. L’inchiesta in corso potrebbe fornire ulteriori dettagli sulle cause dell’incidente e su eventuali misure di sicurezza necessarie per prevenire episodi simili in futuro.

Intanto, la famiglia e gli amici si stringono nel dolore per la perdita di una donna descritta come “meravigliosa e straordinaria.”