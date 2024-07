Biden presenta il presidente dell’Ucraina… Putin: la reazione di Zelensky alla gaffe (VIDEO)

Nuova gaffe del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, che durante una cerimonia alla Nato ha introdotto l’omologo ucraino, Volodymyr Zelensky, presentandolo per errore con il nome del leader russo, Vladimir Putin. Il presidente Usa si e’ poi subito corretto.

Dopo la gaffe di Biden c’è stato subito uno scambio di battute con Zelensky, che da consumato uomo di spettacolo, ha avuto pure la battuta pronta. “Ora, voglio consegnare la parola al presidente dell’Ucraina, che ha tanto coraggio quanto determinazione. Signore e signori, il Presidente Putin” – ha detto Biden. “Sconfiggerà il presidente Putin: il presidente Zelensky” – si è poi rapidamente corretto. “Sono così concentrato nel battere Putin, che dobbiamo preoccuparcene”. “Io sono meglio” – ha scherzato Zelensky. “Sei decisamente molto meglio” – ha aggiunto il presidente degli Stati Uniti.

Il sostegno all’Ucraina è stato un pilastro della politica estera di Biden – che ha affrontato la questione con più decisione delle amministrazioni precedenti – ed è stato centrale nelle discussioni durante il vertice Nato di questa settimana. La Casa Bianca ha annunciato un ulteriore sostegno militare all’Ucraina nella sua guerra contro le forze russe.

“Biden? l’ho visto bene, lucido, abbiamo parlato anche del fianco sud della Nato, ha organizzato un buon vertice” – ha detto Giorgia Meloni nella conferenza stampa al termine del summit Nato. Incalzata dai reporter, la premier ha detto che non intende fare ingerenze in elezioni di un Paese straniero, “come quelle che ha subito” prima del voto in Italia. “Commettiamo tutti dei lapsus” – ha detto il presidente francese Macron.

🚨🇺🇸🇺🇦 Holy shit! Biden just introduced Zelensky as “PRESIDENT PUTIN.”



“And now I want to hand it over to the President of Ukraine… ladies and gentlemen – President Putin.”

pic.twitter.com/0E2NPDbVAq