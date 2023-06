Accusata di aver ucciso i 4 figli, Kathleen Folbigg graziata dopo 20 anni di carcere dopo nuove prove

Una donna australiana è stata graziata dopo aver trascorso 20 anni in prigione. Kathleen Folbigg, 55 anni, era stata condannata per l’omicidio dei quattro figli. Una vicenda che aveva creato indignazione e sconcerto in tutto il Paese.

L’australiana Kathleen Folbigg scarcerata, riscontrati ragionevoli dubbi

La donna è stata scarcerata sulla base di nuove prove scientifiche che i suoi quattro figli sono morti per cause naturali, come più volte aveva sostenuto. Il procuratore generale del New South Wales Michael Daley ha ordinato la liberazione di Kathleen Folbigg, sulla base dei risultati preliminari di un’inchiesta che ha riscontrato “ragionevoli dubbi” sulla sua colpevolezza per tutte e quattro le morti. Daley ha affermato di aver parlato con il governatore e di aver raccomandato la grazia incondizionata, che è stata concessa.

I quattro figli sono morti per cause naturali secondo le nuove prove scientifiche

Era considerata come il peggior serial killer femminile d’Australia, sarà rilasciata dal Clarence Correctional Center. “Questo è stato un terribile calvario per tutti gli interessati e spero che le nostre azioni di oggi possano porre fine a questa domanda di 20 anni” – ha aggiunto Daley, che ha riferito di aver informato della sua decisione l’ex marito della donna e padre dei bambini uccisi.

Folbigg stava scontando una pena detentiva di 30 anni che sarebbe scaduta nel 2033. Sarebbe diventata ammissibile alla libertà condizionale nel 2028.