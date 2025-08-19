Notizie Audaci

Tragedia in Russia: ex Miss Universo Kseniya Alexandrova uccisa da un alce mentre viaggiava in auto

DiRenato Valdescala

Pubblicato: 19 Ago, 2025 - ore: 17:57 #alce, #incidente, #Russia
A destra Kseniya Alexandrova mentre sfila, a sinistra con il maritoA destra Kseniya Alexandrova mentre sfila, a sinistra con il marito

Kseniya Alexandrova, ex Miss Russia e concorrente al concorso di Miss Universo 2017, è morta in seguito a un tragico incidente stradale che ha coinvolto un alce. La modella di 30 anni stava viaggiando con il marito Ilya il 5 luglio, tornando dalla cittadina di Ržev, nella regione di Tver, lungo la vasta autostrada M9.

Come è avvenuto l’incidente mortale?

Secondo quanto raccontato dal marito, l’alce è sbucato improvvisamente sulla carreggiata e si è lanciato contro la loro Porsche Panamera. L’impatto è stato devastante: Kseniya Alexandrova, seduta sul sedile del passeggero, ha riportato gravi traumi cranici. Nonostante i due indossassero la cintura di sicurezza e viaggiassero a bassa velocità, gli airbag dell’auto non si sono attivati. Diverse persone si sono fermate per prestare soccorso e l’ambulanza ha trasportato Kseniya in ospedale a Mosca.

Le conseguenze per Kseniya e la testimonianza del marito

Le lesioni cerebrali riportate si sono rivelate gravissime. Kseniya Alexandrova è rimasta in coma per oltre un mese, fino al 12 agosto, quando purtroppo è deceduta. Il marito Ilya ha raccontato in lacrime che l’alce ha colpito la 30enne alla testa, provocando fratture e una grave perdita di sangue. L’impatto è stato talmente rapido da non lasciare alcun tempo di reazione.

La reazione del mondo della moda e della famiglia

L’agenzia di moda Modus Vivendis, che rappresentava la modella, ha espresso profondo cordoglio: «Kseniya era brillante, talentuosa e straordinariamente luminosa. Sapeva ispirare e trasmettere calore a chi le stava accanto. Per noi resterà per sempre un simbolo di bellezza, gentilezza e forza interiore». La notizia ha scosso il mondo della moda e i fan della ex Miss Russia, che ricordano Kseniya come una persona solare e determinata.

Il contesto della sicurezza stradale in Russia

L’incidente mette in luce anche i rischi legati alla fauna selvatica lungo le autostrade russe. Nonostante la prudenza alla guida, eventi improvvisi come l’attraversamento di animali di grandi dimensioni possono avere conseguenze tragiche. Il caso di Kseniya Alexandrova è un triste esempio di come anche situazioni apparentemente ordinarie possano trasformarsi in tragedie improvvise.

La storia di modella russa resta una drammatica combinazione di destino e fatalità: da ex concorrente di Miss Universo a simbolo di bellezza e forza interiore, la sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo tra amici, familiari e colleghi del mondo della moda.

Di Renato Valdescala

