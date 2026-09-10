Latisana, Antonietta Zamarian muore annegata nell’auto nel sottopasso allagato: il carabiniere si tuffa per salvarla

La donna è rimasta intrappolata nel sottopasso

La pensionata di 83 anni è rimasta intrappolata nell’abitacolo durante il violento nubifragio

È rimasta intrappolata nell’abitacolo della sua auto mentre l’acqua invadeva il sottopasso. Antonietta Zamarian, pensionata di 83 anni residente a San Michele al Tagliamento, è morta annegata questa mattina a Latisana, in provincia di Udine, durante la violenta ondata di maltempo che ha colpito la Bassa Friulana e il Veneto orientale.

La donna, secondo la prima ricostruzione, non si sarebbe resa conto della pericolosità della situazione e avrebbe imboccato il sottopasso già allagato. In pochi istanti l’acqua avrebbe reso impossibile uscire dall’automobile.

Il carabiniere si tuffa nell’acqua per salvarla

Quando è scattato l’allarme al 112, sul posto è arrivato un carabiniere che non ha esitato a entrare nell’acqua per raggiungere la vettura.

Il militare è riuscito ad arrivare fino all’abitacolo e a tirare fuori Antonietta Zamarian, ma per la donna non c’era ormai più nulla da fare. Era già deceduta.

Lo stesso carabiniere, dopo il rischioso intervento, è stato accompagnato al pronto soccorso per accertamenti. È stato ricoverato in codice verde.

Sul posto sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco, impegnate nelle operazioni di soccorso e nella gestione delle numerose emergenze provocate dall’acqua.

A Latisana caduti oltre 150 millimetri di pioggia

La tragedia si è consumata in una delle zone maggiormente colpite dal nubifragio. Nel territorio di Latisana sono stati registrati 150-160 millimetri di pioggia in pochissimo tempo, mentre nella Bassa Friulana, nell’arco delle 24 ore, l’accumulo ha superato i 200 millimetri.

Il sindaco di Latisana, Lanfranco Sette, ha spiegato che le pompe del sottopassaggio, recentemente sostituite, avrebbero funzionato regolarmente. Una delle ipotesi è che l’eccezionale quantità d’acqua abbia però superato la capacità dell’impianto.

Nei pressi del sottopasso erano state collocate anche delle transenne. Sulla dinamica della tragedia saranno comunque gli inquirenti a fare piena luce.

Salvata una donna incinta, il Tagliamento esonda

Il maltempo ha provocato decine di interventi dei vigili del fuoco nella zona compresa tra Latisana, Lignano e San Michele al Tagliamento.

Proprio a San Michele al Tagliamento, in provincia di Venezia, le squadre dei pompieri hanno soccorso e portato in salvo una donna incinta rimasta bloccata nella propria automobile a causa dell’acqua.

La perturbazione ha provocato anche l’esondazione del fiume Tagliamento e numerosi allagamenti. Per fronteggiare l’emergenza è stato impiegato anche l’elicottero Drago dei vigili del fuoco, impegnato in un sorvolo della riviera adriatica al confine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Treni fermi tra Portogruaro e Trieste

Le condizioni meteorologiche hanno avuto pesanti conseguenze anche sulla viabilità ferroviaria. La circolazione dei treni è stata sospesa sulla tratta Portogruaro-Trieste, mentre Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno registrato o possono registrare ritardi, limitazioni di percorso e cancellazioni.

La giornata di emergenza è stata preceduta dalle allerte meteo emesse per le regioni interessate. Intanto proseguono gli interventi dei soccorritori nelle aree maggiormente colpite.

La tragedia di Latisana resta il bilancio più drammatico di un’ondata di maltempo che ha trasformato in pochi minuti strade e sottopassi in trappole d’acqua.