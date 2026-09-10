Nusco, Marco Iuliano morto a 46 anni nell’incidente sull’Ofantina: il paese proclama il lutto cittadino

Marco Iuliano

Marco Iuliano è morto nella galleria Colle Tagliabosco, ferito gravemente l’autista dell’autocompattatore

Nusco si è svegliata con la notizia della morte di Marco Iuliano, 46 anni, conosciuto in paese con il soprannome di “Marco Nes”. L’uomo ha perso la vita poco dopo le 4 di questa mattina in un drammatico incidente lungo l’Ofantina Bis, nel territorio comunale di Nusco, in provincia di Avellino.

Lo scontro è avvenuto all’interno della galleria Colle Tagliabosco, dove l’auto condotta da Iuliano si è scontrata frontalmente con un autocompattatore impegnato nella raccolta dei rifiuti.

L’impatto è stato violentissimo. Quando i vigili del fuoco hanno raggiunto l’utilitaria ed estratto il conducente dalle lamiere, per il 46enne non c’era ormai più nulla da fare.

Scontro frontale tra un’auto e un autocompattatore

Nell’incidente è rimasto gravemente ferito anche il conducente del mezzo per la raccolta dei rifiuti. L’uomo è stato soccorso dal personale sanitario e trasferito in codice rosso all’ospedale Moscati di Avellino.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e i carabinieri della Compagnia di Montella. I militari stanno ricostruendo la dinamica dello schianto e dovranno accertare cosa sia accaduto nei momenti immediatamente precedenti all’impatto.

La Procura ha disposto il sequestro dei due automezzi coinvolti, che saranno messi a disposizione degli accertamenti necessari alle indagini.

Ofantina Bis bloccata per ore dopo la tragedia

Le operazioni di soccorso e i successivi rilievi hanno reso necessario il blocco della circolazione sull’arteria. Il traffico è rimasto fermo per diverse ore e il personale Anas ha provveduto a deviare i veicoli lungo percorsi alternativi.

L’incidente ha provocato forte impressione a Nusco, dove Marco Iuliano era conosciuto da molte persone. Nelle prime ore della mattinata la notizia della sua morte si è rapidamente diffusa in paese, lasciando una comunità sotto choc.

Il Comune proclama il lutto cittadino

A poche ore dalla tragedia è arrivato anche il messaggio dell’Amministrazione comunale, che ha espresso vicinanza alla famiglia Iuliano e a tutti coloro che conoscevano Marco.

«La nostra comunità si è svegliata sotto il peso di una notizia sconvolgente», si legge nel messaggio, nel quale Marco viene ricordato come una persona «capace di farsi voler bene grazie alla sua semplicità, al suo carattere sincero e al suo modo spontaneo di stare tra la gente».

Il Comune di Nusco ha quindi annunciato la proclamazione del lutto cittadino, definendolo un segno di cordoglio, rispetto e partecipazione collettiva al dolore per la scomparsa del 46enne.

«Dinanzi a una tragedia che ha colpito non soltanto una famiglia, ma l’intero paese, il Sindaco proclama il lutto cittadino», ha comunicato l’Amministrazione.

«Il tuo sorriso resterà vivo nel cuore di chi ti ha conosciuto»

Nel messaggio di cordoglio, il Comune ha sottolineato quanto la morte improvvisa abbia colpito la comunità di Nusco, descrivendo Marco come «una persona profondamente intrecciata alla vita quotidiana del nostro paese».

Un passaggio particolare è stato dedicato anche al sindaco e alla sua famiglia, indicati dall’Amministrazione tra le persone direttamente colpite dal grave lutto.

Il messaggio si conclude con un saluto rivolto a Marco: «A Marco va il saluto commosso e riconoscente di tutta la nostra comunità, insieme alla promessa di custodirne il ricordo con affetto e rispetto. Ciao Marco».

Intanto proseguono gli accertamenti dei carabinieri per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente mortale avvenuto nella galleria Colle Tagliabosco.