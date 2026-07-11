Latisana, si tuffa nel Tagliamento per salvare le figlie: trovato morto, una bimba è in condizioni gravissime

Trovato privo di vita l'uomo che si era tuffato in acqua per salvare la figlia

La tragedia nel pomeriggio a Ronchis: la famiglia azera stava trascorrendo alcune ore sul greto del fiume

Doveva essere una giornata di festa trascorsa in famiglia lungo il Tagliamento, ma si è trasformata in una tragedia. Un uomo di nazionalità azera ha perso la vita dopo essersi tuffato nelle acque del fiume nel tentativo di salvare le sue due figlie, finite in difficoltà mentre facevano il bagno. Il suo corpo è stato recuperato senza vita dai soccorritori dopo un’imponente operazione di ricerca. Una delle due bambine versa in condizioni gravissime.

Il dramma si è consumato nel pomeriggio di sabato a Ronchis di Latisana, in provincia di Udine, in un tratto del Tagliamento al confine tra Friuli Venezia Giulia e Veneto.

Il bagno nel fiume e il gesto del padre

Secondo la ricostruzione effettuata dai carabinieri della Compagnia di Latisana, la famiglia si trovava lungo il greto del fiume insieme ad altre due famiglie provenienti dall’Azerbaigian per trascorrere una giornata all’aperto e festeggiare una ricorrenza.

A un certo punto, le due bambine sono entrate in acqua ma hanno iniziato ad avere difficoltà a causa della corrente.

Vedendole in pericolo, il padre non ha esitato a tuffarsi per cercare di salvarle. Il tentativo, però, si è trasformato in tragedia: l’uomo è stato trascinato dalla forza del fiume e non è più riuscito a riemergere.

La moglie e le figlie tratte in salvo

L’allarme è stato lanciato poco dopo le 16 da alcuni passanti che hanno notato diverse persone annaspare nell’acqua sotto il viadotto dell’autostrada A4.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i vigili del fuoco del distaccamento di Latisana, che sono riusciti a mettere in salvo la moglie dell’uomo e le due bambine, affidandole immediatamente ai sanitari del Suem 118.

È stata proprio la donna, una volta raggiunta la riva, a spiegare ai soccorritori che all’appello mancava il marito.

Una bambina lotta tra la vita e la morte

Le condizioni delle tre persone salvate sono apparse subito diverse.

Una delle due bambine ha riportato una grave sindrome da annegamento ed è stata presa in carico dall’équipe specialistica dell’elisoccorso.

La centrale operativa Sores ha inviato sul posto anche un’automedica, un’ambulanza e l’elicottero sanitario per garantire il trasferimento della piccola nel più breve tempo possibile.

L’altra bambina, invece, non sarebbe in condizioni preoccupanti.

Le ricerche e il ritrovamento del corpo

Mentre il personale sanitario soccorreva la famiglia, è scattata una vasta operazione di ricerca dell’uomo disperso.

Sono entrati in azione l’elicottero Drago dei vigili del fuoco, con a bordo due sommozzatori, il Nucleo regionale di soccorso subacqueo acquatico di Trieste, una squadra nautica proveniente da Portogruaro dotata di gommone con ecoscandaglio e numerose squadre che hanno battuto il corso del fiume anche a valle.

Dopo ore di ricerche, il corpo dell’uomo è stato individuato e recuperato senza vita dai soccorritori.

Gli accertamenti sulla tragedia

Le forze dell’ordine stanno ora ricostruendo con precisione quanto accaduto.

Dalle prime verifiche emerge che il padre avrebbe perso la vita nel disperato tentativo di mettere in salvo le figlie, finite in difficoltà mentre facevano il bagno.

Una tragedia che ha sconvolto non solo la comunità locale, ma anche gli altri connazionali presenti lungo il Tagliamento, testimoni impotenti di un dramma consumatosi nel giro di pochi istanti.