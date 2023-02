Investimenti online: i vantaggi di scegliere siti di trading affidabili

Dal 2019 ad oggi la Consob ha oscurato più di ottocento siti di intermediari finanziari abusivi o truffaldini. Questo significa che bisogna stare sempre molto attenti quando si prende la decisione di avvicinarsi al mondo degli investimenti online. Anche se nel corso degli anni tra gli aspiranti trader si è diffusa una maggiore conoscenza ed una maggiore consapevolezza delle opportunità e dei rischi che caratterizzano l’attività di trading, è opportuno ribadire l’importanza di scegliere solo intermediari seri e sicuri.

Per troppo tempo in Italia il trading è stato visto in modo sbagliato: da una parte c’era chi lo osannava descrivendolo come un modo facile per fare soldi, mentre dall’altra c’era chi lo demonizzava definendolo come un’enorme truffa. In realtà il trading non è niente di tutto ciò: gli investimenti online possono regalare delle belle soddisfazioni, ma presentano anche un elevato livello di rischio e per ottenere dei risultati è necessario essere adeguatamente preparati ed affidarsi solo a siti di trading affidabili.

Perché scegliere solo siti di trading affidabili e sicuri?

Nel corso degli ultimi anni non è aumentato in modo considerevole solo il numero dei trader, ma anche quello dei broker: oggi esistono numerosi intermediari che permettono di operare sui mercati finanziari.

A tal proposito, per capire quali siano i siti di trading affidabili è bene affidarsi a professionisti del settore come, per esempio, gli esperti di Piattaformetradingonline.com, portale di riferimento nell’ambito degli investimenti digitali dove trovare guide e approfondimenti sempre aggiornati. Per trovare l’intermediario più in linea con il proprio profilo di investitore è importante prendere in considerazione alcuni parametri, partendo dal livello di sicurezza che offre.

Le caratteristiche da considerare nella scelta

Per prima cosa, quindi, bisogna restringere il campo di ricerca ai soli broker regolamentati: questi soggetti sono sottoposti alla vigilanza dell’organo di controllo europeo da cui hanno ottenuto una licenza e per operare in Italia devono ricevere l’autorizzazione della Consob. Scegliere un broker regolamentato significa avere la certezza del rispetto delle stringenti normative europee e stare alla larga da truffatori o intermediari abusivi, ma vuol dire anche poter disporre di una piattaforma con standard di qualità davvero alti.

Chiaramente nella selezione della piattaforma si deve tenere conto dei mercati a cui permette di accedere e degli asset che consente di negoziare, della sua interfaccia, delle condizioni previste per i depositi ed i prelievi, dei servizi e degli strumenti aggiuntivi, dei costi applicati e del servizio di assistenza. Inoltre bisogna sottolineare il fatto che oggi le piattaforme possono essere di diverse tipologie: solitamente i nuovi trader optano per quelle che si possono usare direttamente tramite il browser, mentre gli utenti esperti ed i professionisti scelgono i software da installare sul computer come la famosa MetaTrader. Negli ultimi anni si sono diffuse sempre di più le app dei broker, ovvero piattaforme sviluppate per essere utilizzate da smartphone.

Le migliori piattaforme per investimenti online

Tenendo conto di tutte le variabili di cui abbiamo parlato in questa pagina, ma anche delle opinioni espresse dai vari utenti che li hanno testati, gli esperti del sito piattaformetradingonline.com hanno creato la classifica dei siti di trading più affidabili.

Il podio è formato dai siti dei broker eToro, FPMarkets e Capital.com, ma hanno ottenuto giudizi molto alti anche Naga, Trade.com e IQ Option. Tutte le loro piattaforme hanno ottenuto una licenza europea, quindi offrono ampie garanzie per quanto riguarda l’affidabilità e la sicurezza.