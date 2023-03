Spese notarili, come fare per portarle in detrazione

Quando si acquista la prima casa e ci si rivolge ad un notaio, figura indispensabile per portare a termine la compravendita, è possibile portarle in detrazione. Una buona soluzione per risparmiare qualcosa contando che l’acquisto di una casa è un momento emozionante ma che comporta notevoli costi.

Una delle voci di spesa che può essere scaricata è proprio quella del notaio. Si parla di detrazione nel modello 730, tema che interessa molti consumatori in Italia e che richiede una certa attenzione nella compilazione del modello suddetto. Vediamo come fare seguendo i consigli riportati sul sito dello studio notarile Tassitani a Mira.

Detrazione delle spese notarili

In primo luogo, è importante sapere che le spese notarili possono essere detratte dal reddito imponibile, ma solo se il notaio ha svolto una funzione obbligatoria per la legge italiana. Alcuni esempi di funzioni obbligatorie del notaio sono la compravendita di immobili, la costituzione di società, la stipula di testamenti, ecc… si parla quindi anche di acquisto prima casa.

Per poter detrarre le spese notarili dal reddito imponibile, è necessario compilare il modello 730 e presentare la documentazione necessaria. Tra i documenti necessari per la detrazione delle spese del notaio nel modello 730 del 2023, troviamo la ricevuta della fattura del notaio e il documento attestante l’obbligatorietà della funzione svolta.

Detrazione delle spese notarili nel modello 730 del 2023

Nel modello 730 del 2023, le spese notarili possono essere detratte dal reddito imponibile nella sezione dedicata alle spese sanitarie, familiari e altre detrazioni. In questa sezione, è necessario inserire il codice fiscale del notaio, il codice dell’attività svolta e il totale delle spese sostenute.

Per facilitare la compilazione del modello 730, è possibile utilizzare il software messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Questo software permette di compilare in modo automatico il modello 730, inserendo tutte le informazioni necessarie per la detrazione delle spese notarili.

In conclusione, la detrazione delle spese del notaio nel modello 730 per acquisto della prima casa richiede una certa attenzione nella compilazione del modulo e nella presentazione della documentazione necessaria. Seguendo le istruzioni fornite qui e nel sito dell’Agenzia delle Entrate e utilizzando i servizi a disposizione, è possibile detrarre le spese notarili dal reddito imponibile in modo semplice e veloce.