Omicidio Manuel Costa, la mamma a La vita in diretta: ‘Quell’uomo era un fratello per lui’

Non trattiene le lacrime quando viene mandato in onda il video dell’amato figlio, ucciso a Roma venerdì 10 marzo a 41 anni da una persona che non aveva esitato a definire un fratello.

Mamma Rosanna su Fabio Giaccio a La vita in diretta: ‘Voleva aiutarlo e gli aveva dato in gestione un locale’

La mamma dello chef Manuel Costa, Rosanna, ha precisato nella puntata del 14 marzo de La vita in diretta che il 43enne napoletano Fabio Giaccio non era in società con il figlio ma una persona che voleva aiutare. Per questo aveva deciso di dargli in gestione una pizzeria che in origine era un winebar. “Loro erano dei pizzettai ed hanno dovuto modificare un po’ il locale e lui ha dovuto prendersi questa responsabilità. Almeno questo ho sentito di dire da mio figlio anche perché quel locale era un cocktail bar.

I soldi per le modifiche era giusto che li mettesse lui… Lui comunque gli aveva dato questa opportunità. Mio figlio non è il padrone delle mura, doveva comunque pagare l’affitto” – ha spiegato la mamma dello chef che ha aggiunto che forse neanche Manuel fosse a conoscenza delle problematiche di Fabio Giaccio.

‘Non ha mostrato segnali di pentimento? Forse è una persona che non ha sentimenti’

Quest’ultimo durante l’interrogatorio non ha mostrato nessun segnale di pentimento. “Si vede che è una persona che non ha sentimenti mentre mio figlio gli voleva bene e diceva che era come un fratello. Aveva cercato fino all’ultimo di aiutarlo, poi non so i motivi per cui questo ragazzo non ha voluto continuare e gli ha dato le chiavi e se ne è andato. Non ho avuto modo di parlare con mio figlio, non ho fatto in tempo perché me l’hanno ammazzato” – ha aggiunto mamma Rosanna che ha spiegato di aver avvertito un segno premonitore prima che accadesse la tragedia.

“Ho sentito che mio figlio stava in pericolo, ma sono dovuto andare a casa di mia madre ad assisterla perché stava male”. Manuel Costa era titolare dell’Osteria degli Artisti che aveva preso in gestione dalla cugina, l’ex gieffina Floriana Secondi. Lo chef era molto noto in città per la sua abilità ai fornelli e per l’Amatriciana Flambè. Era padre di quattro figli.