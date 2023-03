Taranto, caos per una multa a un corriere: l’intervento dei vigili scatena la rabbia dei passanti (VIDEO)

Alta tensione a Taranto intorno alle 12 di martedì 14 marzo quando la polizia municipale è intervenuta per multare un corriere che aveva parcheggiato il furgoncino delle consegne sulle strisce pedonali all’angolo tra via Oberdan e via Pupino.

Furgoncino parcheggiato sulle strisce in via Oberdan: il corriere si rifiuta di dare le generalità

A far diventare l’episodio virale e oggetto di accertamenti del locale Comune quanto accaduto nel momento in cui il giovane si è rifiutato di fornire le proprie generalità dopo essere stato invitato a scendere dal mezzo. Quello che poi è accaduto è stato documentato da un video in cui si vedono i vigili trascinare il corriere con forza dal furgoncino.

Quest’ultimo ha reagito dimenandosi e urlando mentre gli agenti di polizia municipale tentavano di portargli le mani dietro la schiena probabilmente per ammanettarlo. Nel frattempo si è formato un capannello di persone che si è schierato in favore del giovane che è stato prima bloccato a terra e poi mettendolo a muro.

Il giovane trascinato fuori dal mezzo e bloccato a terra: polizia municipale di Taranto sotto accusa

Alla fine è intervenuta la polizia per riportare la calma ed allontanare la folla. Il corriere è stato denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio e violenza. Denunciati anche due cittadini che hanno tentato di opporsi ai vigili urbani di Taranto. In molti hanno puntato l’indice contro gli agenti sottolineando che il loro intervento è stato troppo energico rispetto alla realtà dei fatti.

Sulla questione è intervenuto il sindaco del comune pugliese. “La direzione competente ha avviato gli accertamenti del caso e siamo in attesa di una relazione dettagliata da parte degli operatori coinvolti, affinché si possa ricostruire l’esatta dinamica degli eventi” – ha riferito Rinaldo Melucci. “Attendiamo la relazione ufficiale per avere un quadro più significativo, tuttavia, se confermate, deve essere inequivocabile per una città civile che certe infrazioni e reazioni sono intollerabili”.