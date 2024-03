Leonardo Florian stroncato da un malore a 24 anni: Villorba Rugby sotto choc per il suo pilone

Un colosso di 24 anni che si gettava nelle mischie con coraggio fin quando un malore improvviso non l’ha placcato stroncando i suoi sogni la mattina di giovedì 7 marzo. Leonardo Florian si è sentito male sotto lo sguardo della madre e del fratello. La sera prima aveva cenato tranquillamente e nulla lasciava presagire quanto accaduto poche ore dopo.

Leonardo Florian si era ripreso da poco da una brutta influenza

Si trovava nella sua abitazione di Spresiano, in provincia di Treviso, ed aveva appena superato un’influenza che l’aveva costretto a letto con la febbre alta. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi con medico e infermieri del Suem che hanno tentato a lungo di rianimarlo fin quando non hanno potuto far altro che accertare il decesso.

A stroncare la vita del giovane rugbista potrebbe essere stato un infarto. Solo un eventuale esame autoptico potrebbe far chiarezza sulle cause del decesso del pilone, punto di forza del Villorba Rugby. Leonardo Florian non aveva mai accusato problemi di salute. Per via dei ripetuti sintomi febbrili il medico gli aveva consigliato di sospendere gli allenamenti per degli accertamenti. Dalle analisi del sangue non era emerso nulla di allarmante. La situazione è improvvisamente precipitata.

Aveva sospeso gli allenamenti con il Villorba Rugby per effettuare degli accertamenti

Non solo rugby, il 24enne era dipendente di un’agenzia di sicurezza e lavorava spesso come buttafuori all’Anima (Odissea). In precedenza aveva lavorato in un importante industria, anche main sponsor della squadra, e da Nonno Andrea. Aveva frequentato il Mazzotti a Treviso. Per gli amici era Shorty ma i compagni del Villorba Rugby lo chiamavano Flo.

Il papà, Antonio, era presidente e del Cia Veneto (il comitato italiano arbitri) all’interno della Fip (la federazione italiana pallacanestro). Su Facebook il Villorba Rugby l’ha ricordato con un commovente post. “Era considerato come uno dei migliori uomini della mischia gialloblu. Stimato e apprezzato dalla società, lascia un enorme vuoto in tutti i dirigenti e tra gli amici della formazione villorbese che si stringono attorno alla famiglia”.

Il dolore degli amici e dei compagni di squadra, sarà ricordato con un minuto di silenzio prima di Italia-Scozia

La squadra, con il presidente Mirco Piccolo, sta valutando se scendere in campo nel week end. Il presidente della Federazione Italiana Rugby Marzio Innocenti ha annunciato che venerdì 8 marzo e sabato 9 marzo Leonardo Florian sarà ricordato con un minuto di silenzio in Italia-Scozia Under 20 e Seniores. I funerali saranno celebrato all’inizio della prossima settimana.